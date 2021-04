Tresor aus Einbruch in Bad Köstritz in Gartenanlage entsorgt

Bad Köstritz Kripo sucht weiter nach Zeugen des Vorfalls.

Nach dem Einbruch in eine Arztpraxis in der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz in der vergangenen Woche, ist der gestohlene kleine Tresor in einer Gartenanlage in der Nähe gefunden worden. Das erklärte die Polizei. Der Einbruch soll sich in der Nacht zum Freitag ereignet haben. Am Samstag ist der Tresor gefunden worden.

Im Rahmen der Ermittlungen such die Kriminalpolizei Zeugen, die sowohl Hinweise zum Einbruch geben können, als auch verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem in der Gartenanlage entsorgten Tresor gemacht haben. Hinweise unter der Telefonnummer: 0365 / 8234-1465.