Trotz Niederschlägen entspannte Lage an Flüssen in Thüringen

Nach Regenfällen und Tauwetter bleibt die Lage an den Flüssen in Thüringen weitgehend entspannt. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wurden am Samstag zwar an einigen Flüssen höhere Wasserstände gemessen. Nur am Pegel Eisenhammer der Auma wurde die erste Warnstufe überschritten. An der Werra bei Meiningen und am Pegel Ebenhards wurde der Meldebeginn - die Vorwarnstufe - erreicht, ebenso an der Ulster bei Unterbreizbach und an der Nahe bei Hinternah.

Derweil meldete der Regionalverbund Thüringer Wald am Samstag Schneehöhen von bis zu 80 Zentimetern in den Wintersportorten entlang des Rennsteigs. Wegen der Schneequalität gab es allerdings teils eingeschränkte Langlaufmöglichkeiten.

Nach den Prognosen der Meteorologen soll es in der Nacht zum Sonntag frostig werden. Verbreitet werden Tiefstwerte von bis zu minus neun Grad, im Bergland sogar von minus zehn Grad erwartet. Tagsüber soll es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt niederschlagsfrei bleiben.