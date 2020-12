Die tägliche Versorgung und Pflege der Tiere – hier Robin Schmidt beim Füttern der Kamele – ist neben dem Training der Artisten momentan das einige, was die Zirkus-Leute machen können.

Sondershausen. Der Zirkus Robini ist coronabedingt im März in der Kreisstadt gestrandet und wartet sehnsüchtig darauf, wieder arbeiten zu können.

Überwintern in Sondershausen

„Darauf hatten wir uns schon das ganze Jahr gefreut“, sagt Robin Schmidt vom Zirkus Robini achselzuckend und mit spürbarer Enttäuschung, während er die Kamele auf der kleinen Koppel mit Möhren füttert. Gemeint sind die traditionellen Auftritte des Zirkus in Mühlhausen in der Vorweihnachtszeit. So wie alle anderen geplanten Vorführungen seit März dieses Jahres sind die der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.