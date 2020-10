Unstrutradweg wird immer beliebter

Der Verein Unstrutradweg lädt Radfahrbegeisterte ein zur Sechs-Etappen-Tour an der Unstrut von der Quelle in Kefferhausen zur Mündung in Naumburg. „Es ist idyllisch“, findet Marie Tysiak, die bei einer Pressetour den Radweg gefahren ist. „Der Fluss wird mit der Zeit immer größer, zwischendurch kommt man an alten Städten vorbei. Das ist wirklich schön.“ Zwei dieser Städte: Mühlhausen und Bad Langensalza, doch der Landkreis will sich aus der Vereinsarbeit zurückziehen.

Der Verein arbeitet seit seiner Gründung 2015 an der Instandhaltung des Radwegs. Mitglied ist unter anderem der Unstrut-Hainich-Kreis, doch Landrat Harald Zanker (SPD) kündigte im Juni an, austreten zu wollen. Der Grund: Der Kreis sei nicht zuständig für den Radweg. Stattdessen sollten die Anrainerkommunen in den Verein eintreten. Das setzte er dann schließlich als Bedingung für die eigene Mitgliedschaft. „Bisher hat es in der Diskussion auf Kreisebene keine Bewegung gegeben“, sagt Carmen Sasum vom Radwegverein. „Bad Langensalza ist Mitglied, Mühlhausen im Gespräch.“ Sollte der Unstrut-Hainich-Kreis austreten, wäre er der erste Landkreis, meint Sasum, „und es würde auch bedeuten, dass wir Schwierigkeiten haben werden, größere Projekte umzusetzen.“ Der Unstrutradweg sei auch eine Touristenattraktion: 16.000 Menschen sind 2018 die sechs Etappen gefahren. 2019 waren es 19.000. Gerade ist eine App für das Handy in Arbeit, mit der Radfahrer an drei Punkten Geschichten und Fakten über die Region anhören können.