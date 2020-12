Der britische Musiker John Lennon und seine Frau, die japanische Künstlerin Yoko Ono, geben 1968 aus einem Hotelbett in Montreal, Kanada, eine Pressekonferenz unter dem Motto „Make Love, not War“. (Archiv-Foto)

Best of John Lennon: Die Stimme der Vernunft anders entdecken

Während sein alter Songwritingpartner Paul McCartney in elf Tagen sein 19. Solo-Album veröffentlicht, gilt das Werk von John Lennon als abgeschlossen. In der Nacht vom 8. Dezember 1980 hielt die (Musik-)Welt den Atem an: Ein geistig verwirrter Fan schoss den Ex-Beatle vor seinem Haus in New York mit fünf Kugeln nieder. Seine Stimme verstummte für immer.