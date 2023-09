Die schönsten Zoos, Tierparks und Meeresaquarien in Thüringen auf einen Blick

Eine Eisenbahnfahrt durch den Tierpark oder ein Zoo auf einer Insel – In Thüringen gibt es einige facettenreiche Tieranlagen. Ein Überblick:

Tierpark Gera

Mitten im Stadtwald, im ländlich „Martinsgrund“, befindet sich der Tierpark Gera. Auf einem 20 Hektar großen Gelände leben rund 650 Tiere in zirka 70 verschiedenen Arten, die überwiegend auf der Nordhalbkugel der Erde beheimatet sind, unter anderem Damhirsche, Rothirsche, Elche oder Rentiere. Jedoch sind auch Exoten im Park zu finden wie Stachelschweine, Löwen und Kängurus. Ebenso ist das Wappentier der Stadt Gera, der Löwe, im Tierpark untergebracht.

Mit der Parkeisenbahn können Besucher eine andere Seite des Tierparks entdecken. Foto: Angelika Munteanu

Ohne störende Gitter können Besucher die Anlage der Berberaffen betreten, um das Familienleben der Tiere zu bestaunen. Ein weiteres Angebot des Tierparks ist der Bauernhof mit Streichelzoo, an dem sich besonders die Kinder erfreuen können.

Gäste, die sich noch mehr Wissen rund um die Parkbewohner aneignen möchten, haben die Möglichkeit, an speziellen Führungen mit einem Betreuer teilzunehmen. Tierische Begleiter wie Esel, Alpaka oder Pony können den Gästen dabei Gesellschaft leisten.

Wer etwas mehr von der Landschaft sehen möchte, der kann an einer Fahrt mit der einzigen Parkeisenbahn Thüringens durch den Martinsgrund teilnehmen und so eine ganz andere Seite des Tierparks in Gera entdecken. Der Fahrkartenschalter befindet sich gleich unter dem Haupteingang des Tierparks. Über zwei Brücken, die Täler überwinden, führt die 0,8 Kilometer lange Gleisstrecke bis hin zum Wolfsgehege.

Adresse:

Tierpark Gera

Straße des Friedens 85

07548 Gera

Öffnungszeiten:

Täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr in der Zeit von März bis Oktober

Täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr in der Zeit von November bis Februar

Täglich geöffnet von 9 bis 16 Uhr in der Zeit von Dezember bis Januar

24. Dezember und 31. Dezember geöffnet von 9 bis 14 Uhr



Parkeisenbahn

Die Parkeisenbahn fährt ab dem 28. März 2023 bei trockenem Wetter von 09.30 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr außer montags und freitags (an Feiertagen täglich)

Preise Tierpark:

•Erwachsene: 7,00 Euro, Ermäßigte: 5,00 Euro, Kinder von drei bis 16 Jahren: 3,00 Euro, Familien: 14,00 Euro, Hunde: 1,00 Euro

•Es gibt Gruppentarife ab 10 Personen

Preise Parkeisenbahn:

•Erwachsene: 1,50 Euro, Kinder: 1,00 Euro

Internetseite:

https://tierpark.gera.de/

Wildkatzendorf Hütscheroda

In der Freiheit sind sie für Menschen so gut wie unsichtbar – Wildkatzen und Luchse. Das Wildkatzendorf Hütscheroda, dass inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Nationalpark Hainich liegt, ermöglicht, dass Gäste die scheuen Tiere beobachten können.

In der Wildkatzenscheune werden Besucher empfangen. Dort erwartet sie eine moderne Ausstellung, die umfassende Informationen zur Lebensweise scheuer Wildkatzen bietet. Zusätzlich werden im Kino Filmbeiträge gezeigt, die das Thema vertiefen.

Besonders gut lassen sich die Wildkatzen während der öffentlichen Fütterung beobachten. Foto: Dirk Bernkopf

Das Herzstück der Anlage, die Wildkatzenlichtung ist insgesamt 800qm groß und besteht aus vier Gehegen. Durch ein Erdhaus, eine große Glasscheibe und einen Beobachtungsturm können die Wildkatzen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Auf der Wildkatzenlichtung sind zudem Beuteltiere sowie Mäuse in Terrarien untergebracht. Außerdem gibt es auch zwei Luchse, die Besucher bei genauem Hinschauen betrachten können.

Der Wildkatzenpfad, ein Rundwanderweg von sieben Kilometern Länge, schließt unmittelbar an der Wildkatzenlichtung an. Dieser Pfad ermöglicht den Besuchern das Erkunden eines authentischen Wildkatzenreviers. Der Wanderweg führt durch den südlichen Teil des Nationalparks. Ein herausragendes Merkmal dieses Gebiets ist der „Generalshügel“, auf dem der Aussichtsturm „Hainichblick“ steht. Von hier aus bietet sich den Besuchern ein Panoramablick auf die Naturlandschaft bis hin zum Werratal. Am Fuß des Turms stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die sich für ein Picknick eignen.

Besucher, denen der sieben Kilometer lange Rundwanderweg zu weit ist, haben die Möglichkeit, auf dem deutlich kürzeren Wildkatzenschleichpfad mit 1,5 Kilometern Länge Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt des Hainichs zu bekommen.

Adresse:

Wildkatzendorf Hütscheroda

Schlossstr. 4

99820 Hörselberg-Hainich OT Hütscheroda

Öffnungszeiten:

•Täglich von 10 bis 18 Uhr in der Hauptsaison von April bis Oktober

•Von 10 bis 16 Uhr am Sa+So., am Feiertag und in den Schulferien in der Nebensaison von November bis März

Preise:

•Erwachsene: 7,50 Euro, Ermäßigt: 6,50 Euro, Kinder drei bis zwölf Jahre: 5,50 Euro, Kinder unter drei Jahren: frei, Schüler ab 13 Jahren / Student/ Azubi: 6,50 Euro•Es gibt noch verschiedene Gruppentarife

Internetseite:

•https://www.wildkatzendorf.com/de/

Erlebnispark Meeresaquarium in Zella-Mehlis

Einfach mal abtauchen können Besucher im Erlebnispark Meeresaquarium in Zella-Mehlis. Dort erwartet die Gäste ein weitläufiger Außenbereich, der als Koi-Park gestaltet ist. Dieser Bereich beherbergt drei Koi-Teiche sowie Haifischbecken mit einem Fassungsvermögen von 100.000, 250.000 Litern und ein - in Thüringen einzigartiges - 1.000.000 Liter Becken, in dem sich Zitronenhaie, Ammenhaie, Sandtigerhaie und Bullenhaie tummeln.

Im Meeresaquarium können die Besucher in einem Eine-Millionen-Liter-Becken verschiedene Hai-Arten beobachten. Foto: Andreas Abendroth

Neben einem separaten Krokodilhaus gibt es insgesamt über 60 Aquarien, in denen eine Vielfalt von marinen Lebensformen, darunter tropische Fischarten, Korallen und Seeanemonen zu finden sind. Die Besichtigungsfläche erstreckt sich über 7.150 Quadratmeter. Ein besonderes Highlight sind die öffentlichen Fütterungen, bei denen die Besucher hautnah dabei sein können. Für Haie finden diese jeden Sonntag um 14 Uhr statt, für Krokodile und Alligatoren jeden Samstag um 14 Uhr von April bis September.

Adresse:

Erlebnispark Meeresaquarium GmbH

Beethovenstraße 16

98544 Zella-Mehlis

Öffnungszeiten:

•Täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17.30 Uhr

Preise:

•Erwachsene: 15,00 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren: 8,00 Euro, Ermäßigungsberechtigte (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte): 12,00 Euro

•Es gibt noch verschiedene Familien- und Gruppentarife

Internetseite:

https://www.meeresaquarium-zella-mehlis.de/index.php

Inselzoo Altenburg

Im Herzen der Stadt Altenburg liegt der Inselzoo. Wie der Name schon sagt, liegt dieser Zoo auf einer Insel und ist damit der einzige seiner Art in ganz Deutschland. 1720/21 wurde die Insel künstlich aufgeschüttet. Überlieferungen nach, eröffnete ein ehemaliger Seemann 1874 an jenem Platz eine Gaststätte. Schon damals seien Papageien, Affen und andere Tiere dort gehalten worden, um den Aufenthalt noch attraktiver zu gestalten.

Der Inselzoo ist über eine feste Brücke zugänglich. Foto: Andreas Bayer

Von Schildkröten über Affen hin zu Erdmännchen – Insgesamt 87 Arten mit einer Population von 460 Tieren sind im Inselzoo beheimatet. Im Streichelzoo können Besucher tierischen Bewohnern besonders nah kommen. Zudem gibt es einen Spielplatz, auf dem sich die Kleinen austoben können.

Eine Besonderheit aufgrund der Lage: Wer von Tieren genug gesehen hat, der kann mit Ruderbooten und Wassertretern den großen Teich erkunden.

Adresse:

Inselzoo Altenburg

Teichpromenade 31

04600 Altenburg

Öffnungszeiten:

•Täglich von 8 bis 18 Uhr in der Zeit vom 14. April bis 4. Oktober

•Täglich von 9 bis 16 Uhr in der Zeit vom 5. Oktober bis 13. April

Preise:

•Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene: 2,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren: 1,50 Euro

Internetseite:

http://www.inselzoo.de/

Alternativen Bärenpark Worbis

Bärenfreunde aufgepasst. In dem Alternativen Bärenpark Worbis können Besucher Wölfe und Bären naturnah erleben. Die „Stiftung für Bären“ gründete 1996 den Alternativen Bärenpark Worbis. Die grundlegende Philosophie dieses Parks besteht darin, Tiere nicht zur Schau zu stellen oder in engen Gehegen zu halten, sondern ihnen die Möglichkeit zu bieten, in großzügigen Freianlagen einfach nur ihrem natürlichen Verhalten nachzugehen.

Bären aus schlechten Haltungen finden im Bärenpark ein naturnahes Zuhause. Foto: Alternativer Bärenpark Worbis

Die Bären und Wölfe, die in den Anlagen leben, stammen aus schlechten Haltungen, die Freianlagen sollen ihnen nun ein neues und tiergerechtes Zuhause geben. Neun Bären und drei Wölfe leben zusammen in einer fünf Hektar großen Anlage, wo sie baden, in Höhlen graben oder nach Futter suchen können- auf möglichst naturnaher Art und Weise.

Adresse:

Alternativer Bärenpark Worbis

Duderstädter Allee 49

37339 Leinefelde-Worbis

Öffnungszeiten:

•Täglich von 10 bis 18 Uhr in der Zeit von März bis Oktober

•Täglich von 10 bis 16 Uhr in der Zeit von November bis Februar

Preise:

•Erwachsene: 11 Euro, Kinder zwischen fünf und 14 Jahren/ Schüler/ Behinderte/ Rentner/ Direktstudenten: 9 Euro, Schwerbehinderte mit B oder H im Ausweis: 7 Euro

•Es gibt noch weitere Familientarife, sowie Gruppen- und Drei-Tages-Karten

Internetseite:

https://www.baer.de/

Thüringer Zoopark Erfurt

Mit fast 63 Hektar Fläche beherbergt der Thüringer Zoopark Erfurt 940 Tiere aus 136 Arten, die ihre Herkunftsländer rund um den Globus repräsentieren. Löwen, Affen, Zebras, Papageien, Frösche, Kängurus und viele weitere Tiere sind im Erfurter Norden untergebracht.

Einige Anlagen, unter anderem das Känguruland, der Hirschwald oder der Lemurenwald sind so gestaltet, dass Besucher sie betreten können, was eine nahe Begegnung mit den Tieren ermöglicht. Für die kleinen Gäste gibt es zudem einen Schaubauernhof. Ergänzt wird das Angebot durch Picknickplätze, Gastronomie, Spielplätze und Streichelgehege.

Für alle, die einmal hinter die Kulissen des Zoos blicken möchten, bietet der Zoopark spezielle Fachführungen an. In Gruppen von bis zu 25 Personen können Interessierte von Montag bis Sonntag ab 9 Uhr ihr Wissen über die Haltung und die Pflege der tierischen Bewohner zu vertiefen.

Neben dem regulären Angebot lädt der Zoopark zu verschiedenen Veranstaltungen ein. So findet unter anderem eine Halloweenparty oder die sogenannte Entdeckertage statt, an denen Kinder basteln, rätseln und staunen können.

Adresse:

Thüringer Zoopark Erfurt

Am Zoopark 1

99087 Erfurt

Öffnungszeiten:

•Täglich von 9 bis 18 Uhr in der Zeit von März bis Oktober

•Täglich von 9 bis 16 Uhr in der Zeit von November bis Februar

Preise:

•Erwachsene: 15,00 Euro, Kinder: 7,50 Euro, Ermäßigte: 10 Euro, Hunde: 3,50 Euro

•Es gibt noch verschiedene Familientarife

Internetseite:

https://www.zoopark-erfurt.de/