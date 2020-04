Erfurt Am 18. April veranstaltet die Mediengruppe Thüringen ein großes Benefizkonzert, das Sie online im Livestream verfolgen können. Spendentickets gibt es bereits.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsam gegen Corona: Bodo Ramelow unterstützt Thüringer Spendenkonzert

Am Samstag, dem 18. April, steigt ab 16 Uhr ein großes Live-Konzert – übertragen werden die Auftritte unterschiedlicher Künstler via Internetstream. Das etwa dreistündige Musikerlebnis, an dem auch der Radiosender „Landeswelle“ mitwirkt, steht unter dem Motto „Gemeinsam gegen Corona – Das Thüringer Spendenkonzert“.

"Solidarität in schwierigen Zeiten": Thüringens Ministerpräsident Bodo unterstützt das Spendenkonzert ausdrücklich. Er freut sich über neue Denkansätze und darüber, das mit den Einnahmen den Schwächsten, etwa Menschen ohne Wohnung, geholfen werden kann.

Die Einnahmen kommen dem Verein „Kontakt in Krisen“ zugute. Vor und während des Konzerts gibt es hier die Möglichkeit, über den Ticketshop Thüringen Spendentickets zum Preis von 5 bis 50 Euro zu erwerben, um das Vorhaben zu unterstützen. Geboten wird während des Livestreams aus dem Erfurter Kaisersaal ein bunter Mix aus Klassik, Rock und Pop. Unter anderem haben die Bands „Cutting Strings“, „Annred“ und „Rest of Best“ zugesagt.

Zusätzlich wird es noch verschiedene Auftritte von Künstlern des Theaters Erfurt geben, die bekannte klassisches Stücke neu interpretieren. „Die Künstler waren sofort Feuer und Flamme, als sie von der Idee hörten“, verrät Thomas Günther, Geschäftsführer des Kaisersaals. Möglich sei das Ganze nur, weil alle an einem Strang ziehen, auch um die Sicherheitsauflagen zu erfüllen.

Zu sehen ist das Konzert am Samstag, 18. April, ab 16 Uhr im Live-Stream auf allen Tageszeitungsportalen der Mediengruppe Thüringen:

Hier sehen Sie das Grußwort von Ministerpräsident Ramelow:

Corona: Ramelow unterstützt Thüringer Spendenkonzert Gemeinsam gegen Corona: Ramelow unterstützt Thüringer Spendenkonzert