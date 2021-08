Mit Zuckerwatte in den Hüpfburgenpark in Hohenfelden

Hohenfelden. Süßes gibt es in Hohenfelden zum Tag der Schuleinführungen.

Vom Wetter gebeutelt ist der Spiel- und Hüpfburgenpark Jumpers World aus Crimmitschau, der gerade am Stausee Hohenfelden Station macht. Mit einer „Einschulungsaktion“ will das Unternehmen am kommenden Sonnabend Familien anregen, das Gelände am Stausee zu besuchen. Jedes Kind soll am Tag der Schuleinführung, am 4. September 2021, mit Zuckerwatte beim Eintritt begrüßt werden. Die ersten 20 Familien haben freien Eintritt.

Der Hüpfburgenpark gastiert noch bis zum 30. September am Stausee Hohenfelden. Er ist wochentags von 14 Uhr bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Kinder zahlen acht, Erwachsene (inklusive Kaffeegutschein) vier Euro Eintritt, der zeitlich unbegrenzt ist.