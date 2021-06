Aufzug am Bahnhof Weimar wird später fertig

Weimar. Die Bahn verschiebt die Fertigstellung an den Bahnsteigen 1 und 2 auf Mitte Juli.

Der Verschlag an den Bahnsteigen 1 und 2 in Weimar lässt die Reisenden noch im Ungewissen. „Der neue Aufzug kommt demnächst“, ist dort zu lesen. Am Dienstag hat die Bahn eingeräumt: Der Aufzug wird einen Monat später fertig.

Statt am 3. Juni soll er voraussichtlich Mitte Juli in Betrieb gehen können. Was das für die Aufzüge der Bahnsteige 3 und 4 sowie für jenen am Bahnsteig 5 heißt, teilte Bahnhofsbetreiber DB Station & Service AG nicht mit. Angekündigt war für die Bahnsteige 3 und 4 eine Bauzeit vom 14. Juni bis 27. September 2021 und für Bahnsteig 5 vom 12. Juli bis 25. Oktober 2021.

Bereits im Jahr 2019 waren die 20 Jahre alten Aufzugsanlagen monatelang ausgefallen, da es für sie keine Ersatzteile mehr gab. Ihre Erneuerung wurde im Vorjahr auf 2021 verschoben.