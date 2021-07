Behinderungen am Mittwoch in Weimar

Weimar. Weimars Berkaer Straße sollte man bis 15 Uhr meiden

Eine Kontrollvermessung am Straßenkörper erfolgt am Mittwoch in Weimars Berkaer Straße. Dafür muss sie zwischen Ortseingang und Henry-van-de-Velde-Straße von 9 Uhr bis 15 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig mit einer Baustellenampel an der Vermessung vorbei geführt.

Eine Vollsperrung ist am selben Tag in Siedlersfreud bei Haus Nr. 90 nötig. Dort wird ein Mobilkran aufgestellt. Die Sperrung werde zwei Stunden dauern, teilte die Stadt mit. Wann sie beginnt, blieb offen.