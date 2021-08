Gutscheinhefte zur Familienkarte im Weimarer Land und Weimar

Apolda. Erste Akzeptanz- und Ausgabestellen im Weimarer Land und in Weimar sind bekannt

Familien im Weimarer Land und in Weimar erhalten seit dem 4. August per Post ein Schreiben, das sie zum Erhalt der Thüringer Familienkarte berechtigt. Der Thüringer Landtag hatte beschlossen, dass jedes kindergeld-berechtigte Kind in diesem Jahr ein Guthaben im Wert von 50 Euro erhalten kann, um damit ermäßigt oder kostenlos Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Thüringen zu nutzen. Die Familienkarte wird nun in Form von Gutscheinheften an die Familien ausgegeben.

Inzwischen sind auch die ersten Einrichtungen bekannt, in denen die Gutscheine eingelöst werden können. Im Weimarer Land sind das: das Kunsthaus Apolda Avantgarde, die Touristinformation Bad Sulza, das Gradierwerk „Louise“ Bad Sulza, die Toskana-Therme Bad Sulza, das Hoftheater Niederzimmern, die Stiftung Burg Tannroda, das Familienzentrum Charlotte, die Wasserburg Kapellendorf, das Freibad Bad Sulza. Und in Weimar gehören dazu: das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, die Tourist-Information Weimar sowie das Weimar-Haus – Das Geschichtserlebnis.

Ausgabestellen für die Gutscheinhefte sind bislang das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar, Humboldtstraße 11, die Tourist-Information Apolda, Markt 1, und die Tourist-Information Bad Sulza, Kurpark 2. Weitere werden hinzu kommen.