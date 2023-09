Telefonforum zum Thema Solaranlagen

Erfurt. Wirtschaftlichkeit, Anlagengröße und Handwerkermangel sind Themen im Vorfeld einer PV-Anlagen-Installation.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt in Thüringen weiter voran: In diesem Jahr wurden bereits 14.754 Solaranlagen installiert. Damit liefern 62.197 Photovoltaik-Anlagen klimafreundlichen Strom. Mehr als zwei Drittel dieser Anlagen befinden sich auf Hausdächern und an Fassaden. Nur etwa 0,5 Prozent der Anlagen befinden sich auf Freiflächen, etwa neben Autobahnen oder Bahnlinien. Rund 5000 Balkonkraftwerke steuern etwa 25 Prozent der Gesamtleistung bei.

Doch viele Interessierte haben Fragen, etwa zur Wirtschaftlichkeit und der benötigten Größe einer PV-Anlage, zum Netzanschluss und zu aktuellen Förderungen. Vor allem die Voraussetzungen für ein Balkonkraftwerk werden bei der Landesenergieagentur Thega oft abgefragt. Aber auch der aktuelle Handwerker-Engpass ist ein Thema.

Beim Telefonforum unserer Zeitung am Donnerstag, 14. September, beantworten Experten von 10 bis 12 Uhr Fragen der Leser zum Thema Solarenergie. Sie erreichen unter

0361 / 227 5801 Marcel Weiland

0361 / 227 5802 Anton Wetzel, beide von der Servicestelle Solarenergie der Thega, sowie unter

0361 / 227 5803 Rico Borsitz von der Online-Beratung „daheim Solar“ der Thüringer Energie AG (Teag). ig