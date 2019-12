Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warensendungen für Nachbarn: Vorsicht bei beschädigten Paketen!

Was ist eigentlich, wenn ich für einen Nachbarn ein Paket annehme und es stellt sich heraus, dass die Sendung kaputt ist? Diese Frage hat jüngst ein Leser an diese Zeitung gestellt. Wir suchten Antworten und fanden sie bei Mara Mertin, die sich bei der Verbraucherzentrale Thüringen um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Tatsächlich ist es so, dass der Empfänger mit seiner Unterschrift bestätigt, er habe die Sendung in äußerlich ordnungsgemäßem Zustand angenommen. „Nasse, gequetschte, aufgerissene oder in einer anderen Form beschädigte Päckchen oder Pakte sollte man daher gar nicht erst annehmen oder alternativ sofort beim Postboten reklamieren. Reklamieren sollte man immer, bevor man den Empfang quittiert“, so die Expertin. Dabei solle der Empfänger „sichergehen, dass der Schaden schriftlich dokumentiert wird. Lehnt der Postbote die schriftliche Dokumentation ab, sollte man das Paket definitiv nicht annehmen“, macht sie deutlich. Denn: „Wer für ein beschädigtes Paket unterschreibt, hat bei einer Reklamation denkbar schlechte Karten und muss in der Regel haften.“

Mara Mertin hat noch einen weiteren Hinweis: Wenn ein Nachbar ein fremdes Paket vor der Wohnungstür oder im Kinderwagen des Empfängers deponiert und das Paket verschwindet, muss dieser ebenfalls haften. Es gelte: „Der Nachbar ist gesetzlich verpflichtet mit dem Paket so sorgsam umzugehen als wäre es sein eigenes.“

Und was ist, wenn das Paket äußerlich einwandfrei ist, der Inhalt aber kaputt? Dann gibt es drei Möglichkeiten: Wenn der Inhalt nicht ausreichend geschützt war, haftet der Versender. Ist dagegen der Inhalt ausreichend geschützt und es kommt auf dem Transportweg zum Schaden, ohne dass dies äußerlich feststellbar ist beim Empfang, muss sich der eigentliche Empfänger (nicht der Nachbar) innerhalb von sieben Tagen an das Transportunternehmen und an den Versender wenden und dort reklamieren. Der Versender muss sich dann selbst mit dem Transportunternehmen auseinandersetzen und unter Umständen dort Schadensersatz einfordern. Das gilt, wenn der Versender ein Unternehmen ist. Wenn der Inhalt bereits kaputt versendet wurde, ist es ebenfalls Sache des Empfängers (nicht des Nachbarn), sich an den Versender zu wenden.