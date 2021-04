Weimar: Neue Sperrungen in der neuen Woche

Weimar. Bauarbeiten in Gaberndorf, am Dichterweg und in der Innenstadt

Drei neue Sperrungen erwarten die Weimarer kommende Woche. Die untere Brennerstraße wird von Dienstag bis zum 24. April im gesamten Bereich des Schulgebäudes gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten. In der Walther-Victor-Straße 8-14 gilt die Vollsperrung nur während der Arbeitszeit. Dort werden bis 30. Juli Aufzüge angebaut. Anlieger können bis zur Baustelle fahren. In Gaberndorf ist die Straße Am Gemeindegehren 17 von Mittwoch an bis zum 15. April gesperrt. Dort wird ein neuer Gasanschluss gebaut.