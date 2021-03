Mario Wolter aus Thürungen ist einer der Händler, die am Samstag beim ersten Frischemarkt des Jahres am Nordhäuser Markt ihre Waren feilboten.

Wenig Kunden beim Frischemarkt am Nordhäuser Rathaus

Nordhausen. Das stürmische Wetter hielt viele Nordhäuser vom Besuch des ersten Frischemarkt des Jahres ab.

Pech mit dem Wetter hatten die Händler beim ersten Frischemarkt des Jahres am Samstag auf dem Nordhäuser Markt am Rathaus. „Es ist heute mehr Herbst als Frühling“, sagte Iris Wolter aus Thürungen, die zusammen mit ihrem Mann Mario (im Bild) zu den Urgesteinen der Nordhäuser Markthändler gehört. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und des Sturms hielt sich der Andrang der Kunden in Grenzen. Ab sofort findet der Frischemarkt wieder jeden Dienstag sowie Donnerstag bis Samstag immer vormittags auf dem Markt statt.