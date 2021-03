Mit zwei baubedingten Straßensperrungen beginnt die neue Woche in Weimar. In Schöndorf wurde eine Sperrung bis 19. März in der Oberen Trift von Haus Nr. 3 bis zur Pfarrer-Urban-Straße angekündigt. Dort muss ein Abwasseranschluss hergestellt werden. – Bereits angekündigt war die Sperrung am Jakobsplan. Die nördliche Jakobstraße ist Montag und Dienstag für den Durchgangsverkehr nicht nutzbar.