Verliebt, verlobt, ... geschieden - Studie legt Risikofaktoren für Partnerschaften offen

Jena. Was die Langzeitstudie Pairfam nach 14 Jahren über Beziehungen, Trennungen und Verhaltensmuster verrät - Jenaer Forscher kennt die Antworten.

Seit 2008 untersuchte die Pairfam-Studie partnerschaftliche und familiäre Beziehungen in Deutschland. In den 14 Jahren wurden jährlich bis zu 12.000 Menschen befragt, beteiligt waren mehrere deutsche Universitäten. Jetzt endet die Langzeitstudie und stellt weiteren Forschungen einen wertvollen Datenschatz zur Verfügung. Der Persönlichkeitspsychologe Franz J. Neyer von der Universität Jena koordinierte seit 2014 als Projektleiter die Forschungen zu den Paarbeziehungen. Wir fragten ihn nach Befunden.

Professor Neyer, konnten Sie denn dem Geheimnis einer glücklichen Beziehung näherkommen?

Wir sind keine Alchimisten und schauen auch nicht in die Glaskugel. Wir wollten stattdessen wissen, wie unterschiedlich Beziehungen sind, wie sie sich entwickeln, was zur Stabilität und was zur Veränderung einer Partnerschaft beiträgt.

Welche grundsätzlichen Erkenntnisse konnten Sie gewinnen?

Es gibt eine Vielfalt von Paarbeziehungen, die überwiegend stabil sind. Es stimmt also nicht, dass wir nicht in der Lage sind, Beziehungen zu führen. Die Muster, wie Menschen ihre Partnerschaft gestalten, sind zumindest mittelfristig stabil, auch bei denen, die sich später trennen. Was natürlich auch ein Problem sein kann, wenn diese Muster nicht so günstig sind.

Sie haben sich auch für Beziehungen in jungen Jahren interessiert, was haben sie herausbekommen?

Im Alter von 16 Jahren haben etwa 50 Prozent der Jugendlichen schon Beziehungserfahren gemacht, das finde ich erstaunlich. Andererseits war fast ein Viertel der befragten Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren noch überhaupt in keiner Beziehung.

Ist der Spätstart ein Problem?

Überhaupt nicht! Nach unseren Erkenntnissen schadet das auch nicht dem Selbstwertgefühl. Junge Menschen können sich Zeit lassen und auch mit romantischen Beziehungen experimentieren. Schwieriger wird es, wenn man bis Ende 20 noch ohne Beziehungserfahrung ist.

„Happy wife – happy life“, behauptet der Volksmund. Die Studie hat das entkräftet?

Genau, auch das gehört zu den Befunden. Lange hielt sich das Stereotyp, dass die Zufriedenheit der Frauen das einzig sichere Beziehungsbarometer ist. Selbst viele Paartherapeuten sehen das so. Aber unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass es auf beide Partner ankommt. Vielleicht ist das eine Botschaft, die man weitertragen sollte.

Aber sind es nicht Frauen, die mehrheitlich die Scheidung einreichen?

Das stimmt, aber es widerspricht ja nicht unserem Befund. Es geht darum, welche Wahrnehmungen zum Beispiel eine mögliche Trennung vorhersagen, und da steht fest, dass die des Mannes genauso aufschlussreich sind. Das Innovative an unserer Studie ist, dass wir nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Partner, Kinder und Eltern befragt haben, und zwar jedes Jahr. So können wir Verläufe von Paarbeziehung sehr gut nachvollziehen.

Und aus den Antworten eine Prognose ableiten?

Natürlich nicht im Einzelfall. Aber wir können relativ früh Risikofaktoren erkennen.

Welche sind das?

Wenn Partner ihre Beziehung schon von Anfang an unterschiedlich bewerten. Wenn es große Diskrepanzen bei der Frage gibt, was sie von der Beziehung erwarten und wie sie ihr Potenzial einschätzen.

Ist lebenslange Partnerschaft das Glück des Schicksals oder eher tägliche Arbeit?

Zumindest ist es der Wunsch der meisten Menschen. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir beobachtet, dass die Bindungen, die länger als ein Jahr dauern, etwas weniger geworden sind. Aber wir sind auch häufiger in kürzeren Beziehungen, das kompensiert diesen Trend zum Teil. In der Summe sind wir genauso häufig mit einem Partner zusammen, nur dass wir ihn zumindest im jungen Erwachsenenalter häufiger wechseln.

Beständigkeit klingt aber anders, muss uns der Trend beunruhigen?

Ich würde das nicht überbewerten, die meisten Menschen leben in stabilen Beziehungen oder suchen sie. Und es gibt auch die lebenslangen Partnerschaften, nur eben keine Garantie darauf! Menschen müssen heute nicht in einer unglücklichen Beziehung bleiben, wir haben die Freiheit zu wählen. Unsere Untersuchungen haben aber auch gezeigt, dass sich Dynamiken in aufeinanderfolgenden Beziehungen ähneln. Was wir in früheren Partnerschaften erlebt haben, wiederholt sich in der Tendenz. Selbst die Persönlichkeit des neuen Partners hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Persönlichkeit des Expartners.

Weil wir in der Partnerwahl stets einem festen Code folgen?

Wir suchen nach jemandem, der zu uns passt und haben ein gewisses Ideal. Es liegt in der Natur der Persönlichkeit, in der eigenen Lebensgeschichte immer wieder nach vertrauten Mustern zu suchen. Aber natürlich gibt es stets einen gewissen Spielraum, wir können uns ändern und unsere Beziehungen etwas anders gestalten.

Wie beeinflusst das Umfeld eine Partnerschaft?

Das soziales Netzwerk ist immer wichtig. Ein einzelner Mensch kann nie alle Bedürfnisse eines anderen Menschen erfüllen. Ein Umfeld mit vielen Möglichkeiten für Hilfe und Austausch wirkt immer stabilisierend auf eine Beziehung. Eine Partnerschaft ist nie eine Insel. Wer sich nur auf die Zweisamkeit beschränkt, ist gemeinsam einsam.

Man fragt oft nach der Praxisrelevanz solcher Untersuchungen. Lassen sie sich auch im richtigen Leben verwerten, zum Beispiel als Lebenshilfe in der Paarberatung?

Ganz sicher. Es wäre zum Beispiel wichtig anzuerkennen, wie unterschiedlich Paarbeziehungen sein können und dass es keine Ideale, keine normativen Muster gibt. Auch mit Klischees, wonach nur Frauen ein sicheres Gespür für den Zustand einer Beziehung haben, muss aufgeräumt werden. Die meisten Menschen glauben zu wissen, wie das Leben läuft, aber Studien wie unsere zeigen, wie es wirklich ist. Unsere Befunde lassen sich im Übrigen sogar in der Politikberatung anwenden.

Das müssen Sie erklären!

Die Studie konnte zum Beispiel nachweisen, dass die Einführung des Elterngeldes Anfang 2007 für Väter einen Einfluss auf die Paarbeziehung haben kann. Je länger Frauen in Elternzeit sind, desto unzufriedener werden sie in ihrer Beziehung. Jetzt haben wir gesehen, wie unglaublich positiv es sich auf ihre Beziehungszufriedenheit auswirkt, wenn auch Väter Elternzeit nehmen. Wir brauchen also solche Forschungen auch, um die Relevanz politischer Entscheidungen abzubilden. Denn was Familien guttut, ist auch für die Gesellschaft gut.