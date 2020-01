Wipperdorf. Das Chorprojekt 1. FC Südharz nimmt Fahrt auf. Geplant sind Konzerte in der Niedergebraer und in der Sülzhayner Kirche am kommenden Wochenende.

1. FC Südharz vor zwei Auftritten in Sülzhayn und Niedergebra

Gleich zwei Kirchen sind am kommenden Wochenende Auftrittsorte der mehr als 60 Sängerinnen vom 1. FC Südharz. In Sülzhayn ist der Chor am 1. Februar um 17 Uhr zu hören: Lektor Roland Lehmann gestaltet dann eine musikalische Abendandacht gemeinsam mit dem Frauenteam. In Niedergebra sind die Teilnehmerinnen des Frauenchor-Projekts von Kantorin Viola Kremzow am 2. Februar zu erleben. Der musikalische Gottesdienst mit dem Pfarrerehepaar Steinke beginnt um 10 Uhr und endet mit einem gemütlichen Beisammensein bei einem Benefizsüppchen für das neue Kirchendach von St. Nicolai.

Das Frauenchor-Projekt ist im vergangenen Jahr entstanden. Im Dezember bekam Viola Kremzow dafür den Justus-Jonas-Preis des Südharzer Kirchenkreises. Seit Jahresbeginn hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt. Die insgesamt vier Proben vor den beiden Konzerten fanden beziehungsweise finden in unterschiedlichen Orten statt, damit jeder einmal eine Probe in Heimatnähe hat.