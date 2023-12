14-Jährige muss aus Fluss gerettet werden

Föritztal Das Mädchen stürzte in der Nacht zu Samstag in Föritztal eine Böschung hinab und fiel anschließend in das Gewässer. Die Polizei sprach von einer lebensgefährlichen Strömung im Fluss.

Rettungskräfte haben eine 14-Jährige aus einem Fluss in Föritztal (Landkreis Sonneberg) gerettet. Das Mädchen stürzte in der Nacht zu Samstag eine Böschung hinab und fiel in das Gewässer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihre Freundin wollte ihr helfen, fiel aber ebenfalls in den Fluss. Sie gelangte aber selbst wieder heraus. Ihre Eltern alarmierten Rettungskräfte. Wegen des aufgeweichten Bodens und des steilen Abhangs wurde zudem die Bergwacht verständigt. An der Rettung des Mädchens waren 59 Kameraden beteiligt.

Der Fluss war wegen des Schmelzwassers angeschwollen, die Polizei sprach von einer lebensgefährlichen Strömung. Das Mädchen habe sich aber im strömungsärmeren Randbereich befunden. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei gab es bei dem Vorfall zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das Mädchen hatte offenbar Alkohol getrunken.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.