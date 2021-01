Corona: 14 positive Testergebnisse im Ilm-Kreis registriert

14 positive Coronatests wurden seit Montag im Gesundheitsamt des Ilm-Kreises gemeldet. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit stieg die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 2869. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 16 bestätigte Fälle und elf Verdachtsfälle, davon einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt.

Zudem hat das Gesundheitsamt seit Montag 270 Abstriche gemacht. In der Pflegeeinrichtung am Dornheimer Berg in Arnstadt wurde erneut ein Bewohner positiv getestet. Im Wohnhaus der Lebenshilfe in Ilmenau ist ein Bewohner per Schnelltest positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen.