Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16-Jähriger macht im Erfurter Zoo Abstecher ins Geparden-Gehege

Ein 16-Jähriger ist bei einem Schulausflug im Erfurter Zoo in das Geparden-Gehege geklettert. Der Jugendliche blieb unverletzt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte. Der 16-Jährige habe sich dem Geparden am Dienstagnachmittag bis auf etwa zehn Meter genähert. Dann sei er von alleine wieder zurück über den Zaun geklettert - und blieb unverletzt.

Die Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Warum er in das Gehege geklettert ist, war zunächst unklar. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Zoopark Erfurt: Geparden sollen was tun fürs Futter Zoopark Erfurt: Geparden sollen was tun fürs Futter

Das könnte Sie auch interessieren: