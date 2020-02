19 Quadratmeter voller Überraschungen

Sie haben ihr Café Spunk zwar noch nicht eröffnet. Aber überall in ihrem nur 19 Quadratmeter kleinen Refugium in der Marienstraße 3, das im März an den Start gehen soll, ist unübersehbar, dass die kreativen Köpfe Alessa Dresel und Lara Lütke ihre Spielwiese gefunden haben. Jeder Quadratzentimeter birgt Überraschungen.

In der Werkstatt und mithilfe des Weimarer Profis Gregor Sauer von „MOS ArchitekturDESIGN“ haben die Produktdesignerinnen ihren Eichenholz-Tresen vollendet. Darin finden sich unzählige Details – um Gebrauchtem neuen Sinn zu schenken, vielfach aus recycelten Stücken: Eine Klapptür im Tresen entstand aus einer alten Tür der Löwen-Apotheke. Darüber wurde mit viel Mühe aus einem abgewetzten, jetzt schräg gestellten Fenster eine schicke Vitrine.

In den Tresen eingebaut haben sie auch ein Trinkgeld-Spiel, weil Alessa Dresel und Lara Lütke auch dafür nichts Profanes wollten: Die Münzen werden in runde Aussparungen auf Tresenhöhe gesteckt, purzeln wie bei einer Murmelbahn über kleine Hindernisse nach unten und verschwinden hinter dem Tresen. Als Ergänzung will Lara Lütkes Bruder noch eine Murmelbahn bauen, die sich durch das gesamte Café zieht.

Auf der Vitrine prangt, was auch die jungen Frauen noch aus ihrer Kindheit kennen: In der Süßigkeiten-Ecke finden kleine Besucher in großen Gläsern ab 10 Cent Leckereien. Für sie erdachten die Produktdesignerinnen auch ein Spielfeld, auf dem sie über Kopf unter einem Brett Autos fahren lassen können. Der Fenstersturz wurde zur „Upside Down World“, in der alles verkehrt herum befestigt ist. Die Lampen hängen falsch herum, daneben ebenso ein besetztes Haus oder eine Szene des alljährlichen Weimarer Seifenkisten-Rennens.

Für donnerstags haben die Café-Betreiberinnen, die sich dort mit Publikum neue Produkte einfallen lassen wollen, eine besondere „Minibar“ erfunden. Um sich rechtzeitig aufs Wochenende einzustimmen, gibt es in der Klapptür im Tresen alles im Mini-Format: Zu Mini-Gläsern für Getränke gesellen sich ein Mini-Kicker, Mini-Spielkarten, Mini-Gemälde und mehr.

Bei all dem Kreativen mussten sich Alessa Dresel und Lara Lütke auch mit Profanerem befassen. Erst jetzt sind sie auf einen anderen Kaffee umgeschwenkt. Ihr erster Favorit war für den Automaten zu kräftig. Der neue Kaffee kommt von einer Kooperative in Leipzig, ist fair gehandelt und wird im Pfandsystem in Eimern und nicht in Mini-Päckchen mit viel Verpackungsmüll geliefert.

Zurzeit schreiben die jungen Frauen Schilder für die Café-Angebote wie Kuchen, Kekse oder Suppe. Bevor es los geht, müssen noch die Preise ins Kassensystem eingepflegt, der Geschirrspüler in Gang gebracht und noch mehr Deko gebaut und gebastelt werden.

Nebenher ist Alessa Dresel und Lara Lütke am Montag ein gelb-grüner Wellensittich zugeflogen. Ob er dachte, in dem nach einem Fantasiewort von Pippi Langstrumpf benannten Café ihren Vater zu finden, um auf die Schulter des Seebären zu flattern? Eher nicht. Entkräftet wurde er von der Stadttaubenhilfe zum Tierarzt gebracht und wartet in einer Pflegestelle auf seine Heimkehr. Die Betreiberinnen stellen gerne Kontakt her und freuen sich über Miniaturen, Sammeltassen und mehr, die anderswo überflüssig sind.