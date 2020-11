20 neue Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen

Bis zum späten Montagabend sind 20 positive Corona-Testergebnisse im Landkreis Nordhausen registriert worden. Das teilte Landkreissprecherin Jessica Piper am Dienstag mit. Dabei handele es sich einerseits um Folgeinfektionen von bekannten Fällen, die sich auch als Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne befunden hatten. „Andererseits sind Neuinfektionen in anderen Zusammenhängen aufgetreten“, so Piper.

Zu Wochenbeginn sei die Anzahl der Neuinfektionen auch deshalb höher, weil die Labore die Tests vom Wochenende erst am Montag kompakt auswerten. Damit beläuft sich die Gesamtanzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen seit Beginn der Pandemie auf 154. 70 Infektionen gelten aktuell als aktive Fälle, 81 Personen sind genesen. Um die Kontaktnachverfolgung abzusichern, hat die Kreisverwaltung das Team im Gesundheitsamt weiter verstärkt. Damit sei sichergestellt, dass die Kontaktnachverfolgung trotz gestiegener Fallzahlen gewährleistet werden kann, so Landrat Matthias Jendricke (SPD). Dies sei in vielen deutschen Regionen nicht mehr möglich. Am Dienstag hat erneut der Krisenstab des Landkreises getagt. Dabei ging es um die Abstimmung mit der Landespolizeiinspektion und dem nun wieder tätigen Kontrolldienst des Landratsamtes.