22.500 Kraniche am Stausee eingetroffen

Am Stausee Kelbra hat die Hochsaison begonnen. „Gut 22.500 Kraniche sind eingetroffen, da kam Dienstag ein richtiger Schub“, sagt Helga Bauersfeld. Am Wochenende waren es noch 12.000 Tiere gewesen, vergleicht die Fördervereinschefin der Vogelbeobachtungsstation Numburg. Zum Höhepunkt in der nächsten Woche erwartet sie über 40.000 Kraniche, die auf dem Zug nach Süden am „Thüringer Meer“ Rast machen und Kraft sammeln für den Weiterflug.

Beobachtet und gezählt werden sie dabei von fünf gestandenen Ornithologen aus Nordhausen. „Die sitzen bei jedem Wetter schon um sechs Uhr morgens im Rieth, um täglich die Ergebnisse zu akualisieren“, sagt Bauersfeld. Auch nachmittags von vier bis sieben sind die Vogelkundler vor Ort. Dann kehren die Kraniche von ihren Fressausflügen von Wiesen und Maisfeldern an den See zurück, um im Flachwasser zu übernachten.

Naturschauspiel lockt viele Touristen an

Die Zahl der eingetroffenen Tiere sei mit jenen der letzten beiden Jahre zum jetzigen Zeitpunkt vergleichbar. Da die Populationen in Skandinavien, Polen und dem Baltikum noch leicht gewachsen sind, könnte es auch in Kelbra noch eine leichte Steigerung geben. „Bis zu 50.000 Tiere hätten problemlos Platz und auch Nahrung“, so Bauersfeld. Rund 1.200 Kraniche, vornehmlich Jungtiere, würden mittlerweile sogar in Kelbra überwintern.

Der Zug der „Glücksvögel“ lockt viele Touristen an. „Wir hatten sogar Gäste aus München, Würzburg und dem tiefsten Hessen da“, so Bauersfeld. Weil die Führungen auf 30 Leute begrenzt sind, können sich Neugierige auch in der Station Numburg informieren.

Bis zum 15. November bietet die Naturparkverwaltung Kyffhäuser jeden Samstag und Sonntag ab 15 Uhr Kranichführungen an. Anmeldung unter Telefon: 0361/57391640. Am Strandbad Kelbra kann mittwochs bis sonntags von 11 bis 15 Uhr eine Ausstellung zur Tierwelt am Stausee besichtigt werden.