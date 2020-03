Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27-Jähriger wollte seine Freundin in Nordhausen töten und steht jetzt vor Gericht

Mit einem umfassenden Geständnis hat ein Prozess um einen versuchten Totschlag am Landgericht in Mühlhausen begonnen. Der 27-jährige Angeklagte hat zu Prozessbeginn zugegeben, im Juni 2019 aus Eifersucht seine damalige Freundin in Nordhausen mehrmals ins Gesicht geschlagen, in den Bauch und gegen die Beine getreten und mit dem Messer auf sie eingestochen zu haben. Er habe sie in der gemeinsamen Wohnung zunächst töten wollen, sagte der Angeklagte vor Gericht. Abgelassen habe er, als er das gemeinsame Kind im Schlafzimmer weinen hörte.

Bei seinen Attacken hatte er zwei Mal etwas gerufen, was auf Arabisch „Tod“ heißen soll. Der Grund für den Streit und den Messerangriff war Eifersucht. Die Freundin habe einen anderen, so dachte er damals, und habe den Angeklagten nicht in ihr Mobiltelefon schauen lassen. Aus Verärgerung habe er sie an den Haaren in den Flur gezogen und dann ein Messer aus der Küche geholt. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung zur Last. Drei der insgesamt sieben Messerstiche in den Brustkorb sind laut Anklage lebensbedrohlich gewesen. Ein Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus hatte den Lärm gehört, war zu Hilfe geeilt und hat vermutlich weitere Stiche verhindert. Er soll auch das Frauenhaus angerufen haben, deren Mitarbeiterinnen wiederum die Polizei alarmierten. Die Beamten konnten den flüchtenden Angreifer fassen und in die Psychiatrie bringen. Er habe weibliche Stimmen gehört, die ihn aufgefordert haben zu töten, sagte er. Der Angeklagte kenne die Frau seit zwei Jahren. Im Laufe der Beziehung habe sie sich komplett verändert und unter dem Einfluss einer Freundin gestanden, schildert er vor Gericht. Bei einer weiteren Tat, die sich einige Wochen vorher ereignet hatte, soll er sie bereits mit einem Messer verletzt haben. Damals im Mai 2019 rückte sogar ein Spezialkommando der Polizei an. Der Prozess gegen den 27-jährigen Mann wird an diesem Donnerstag fortgesetzt.