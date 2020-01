Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

29 Unerschrockene im drei Grad kalten Wasser in Neustadt

29 wagemutige Badegäste stürzten sich am Sonntagnachmittag beim traditionellen Anbaden in das drei Grad kalte Eiswasser des Neustädter Waldbades. „Das ist Rekord“, freute sich Doreen Baufeldt vom gastgebenden Förderverein Waldbad Neustadt. „Im vergangenen Jahr hatten wir 19 Schwimmer, davor auch schon einmal 24“, erinnert sie sich an die früheren Veranstaltungen. Doch so viele wie jetzt seien es noch nie gewesen. Bevor die Unerschrockenen bei ein Grad Lufttemperatur durchs Wasser schwammen und flitzten, mussten erst einige Eisplatten entfernt werden. Dafür gab es ein Feuerwerk als Belohnung.

Nicht nur der Förderverein hatte großen Grund zur Freude. Auch Neustadts Bürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) war sichtlich stolz, dass wieder mehrere hundert Gäste den Weg an die Ausläufer der Burgruine Hohnstein gefunden hatten. „Es ist der erste Treffpunkt im neuen Jahr für die Neustädter und die vielen treuen Badegäste aus der ganzen Umgebung“, sagte Erfurt. Er dankte zugleich dem Förderverein, der die Gemeinde mit seiner Arbeit sehr gut unterstütze. Das Waldbad erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Die jüngste Badesaison war wieder sehr erfolgreich“, betont der Bürgermeister. Und Bademeister Roland Gerlach untermauert dies mit Zahlen. „Im Jahr 2019 haben wir 16.700 Badegäste gezählt. Das ist die zweitbeste Saison seit 2012“, berichtet Gerlach. Und die Gemeinde Harztor, zu der Neustadt nach der Eingemeindung gehört, erkenne die Bedeutung des Waldbades für Neustadt auch, sagt Dirk Erfurt. „Aus Mitteln der Dorferneuerung soll in diesem Jahr der Kiosk im Waldbad generalüberholt werden“, blickt der Bürgermeister voraus. Dafür stünden etwa 30.000 Euro zur Verfügung. Und für 2021 sei die Renovierung der sanitären Anlagen vorgesehen. Den Förderverein gibt es bereits seit 2006. „Wir hatten von Beginn an etwa 200 Mitglieder, darunter viele Förderer, die zum Teil aus ganz Deutschland kommen“, informiert Anne Dumjahn vom Vorstand des Fördervereins. So seien im Laufe der Jahre knapp 100.000 Euro in das Bad investiert worden. „Wir haben den Sprungturm, die Wasserrutsche und das Planschbecken bezahlt und zwei Beachvolleyball-Felder neu angelegt“, nennt sie Beispiele für das Engagement des Vereins. Sie sieht das Geld gut angelegt: „Das Waldbad ist fest verwurzelt in der Gemeinde und stellt ein wichtiges Angebot für die Urlauber unseres Erholungsortes dar“, so Dumjahn. Das Anbaden fand übrigens sonst immer am 1. Januar statt. „Diesmal haben wir es bewusst auf das erste Wochenende im neuen Jahr verlegt“, sagt Bademeister Gerlach. Die Organisatoren wollten am Neujahrstag auch einmal ausschlafen, liefert er die Erklärung. Das Anbaden geht auf eine Schnapsidee unter den Schwimmern der DLRG-Ortsgruppe zurück, verrät Gerlach. Warum erst Mitte Mai das Waldbad eröffnen und nicht schon Anfang Januar, dachten sich die Schwimmer und führten 2009 das erste Neujahrs-Anbaden durch.