372 Patienten mit Coronavirus momentan im Kyffhäuserkreis

In den vergangenen 24 Stunden (Stand Sonntag 8 Uhr) vermeldete das Landratsamt des Kyffhäuserkreises acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steige die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten auf 1525. Des Weiteren wurden 10 Personen als wieder genesen gemeldet, insgesamt sind dies nun 1113 Genesene seit Pandemiebeginn. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung bzw. mit schweren Krankheitsverläufen liegt bei 44. Ebenfalls 44 Personen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Momentan werden im Landkreis 372 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen betreut, davon 245 aus dem Altkreis Sondershausen und 127 aus dem Altkreis Artern. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt 508 Kontaktpersonen, davon 350 aus dem Altkreis Sondershausen sowie 158 aus dem Altkreis Artern. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit noch ermittelt.

Heinz-Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes informierte zudem, dass der Krisenstab beschlossen hat, in der kommenden Woche einige Corona-Massentests durchzuführen. So ist geplant, am Montag im Haus Martha in Oldisleben bei allen Bewohnern und Mitarbeitern einen Abstrich zu machen. Am Dienstag soll bei K&S sowie in der DRK-Seniorenresidenz in Sondershausen getestet werden. Und am Mittwoch in der Senioreneinrichtung der Awo am Wippertor in Sondershausen.

In allen vier Einrichtungen wurden in jüngster Vergangenheit schon Abstriche in großem Stil gemacht. Die neuerlichen Tests sollen Aufschluss geben, ob es eventuell weitere Neuinfektionen gibt. Thiele kündigte des Weiteren an, dass es in der kommenden Woche Kontrollen an Tankstellen in der Kreisstadt geben werde. Damit will man Hinweisen auf Verletzung der Kontaktbeschränkungen nachgehen.