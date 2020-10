50-Kilometer-Marsch rund um Frömmstedt

Frömmstedt. Rund 220 Starter treten beim Heros-2020-Spendenmarsch für kranke Kinder in Frömmstedt an. Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben.

„Ich will die Krankheit Kinderdemenz mehr in den Fokus rückten“, nannte Anja Sadlon am Samstag einen Grund, beim Heros-2020-Spendenmarsch in Frömmstedt mit an den Start zu gehen. Ein anderer war, die eigenen Grenzen auszutesten. Die Erfurterin trat den 50-Kilometer-Marsch, der durch den Landkreis Sömmerda und den Kyffhäuserkreis führte, zusammen mit Jeanette Puschner an. Für beide Frauen war die Herausforderung eine Premiere. Ganz unvorbereitet waren sie nicht. „Wir haben einen Probemarsch absolviert, um zu schauen, welche Kleidung und vor allem welche Schuhe richtig sind.“