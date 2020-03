Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

51 Einsätze fordern Kameraden in Niedergebra

Auch voriges Jahr gab es für die Feuerwehr in Niedergebra einiges zu tun: Dies erklärte Ortsbrandmeister Jens Grabe jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen. 44 Einsätzen im Jahr 2018 standen 51 Alarmierungen im Jahr 2019 gegenüber. Unwetterlagen nahmen die Kameraden mit 23 Einsätzen am meisten in Anspruch. Auch Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen traten vermehrt auf. „Mit einer durchschnittlichen Einsatzstärke von zehn bis 15 Kameraden können wir zufrieden sein“, betonte Grabe.

Ihr Wissen und Können vertieften die Mitglieder bei rund 80 Ausbildungsstunden. Neben bekannten Themen hat seit vorigem Jahr eine Weiterbildungseinheit im Verkehrsrecht und im Verhalten beim Führen von Einsatzfahrzeugen einen festen Platz im Dienstplan bekommen. Zwei Kameraden qualifizierten sich zudem zum Truppführer und einer zum Truppmann. Die Berechtigung zum Sprechfunker erlangten drei. Die Kameraden können sich nicht nur aufeinander, sondern auch stets auf die Unterstützung vonseiten der Gemeinde Niedergebra verlassen, hieß es bei der Versammlung. Man werde bei der Arbeit sowie bei der Verbesserung der Einsatzbereitschaft unterstützt. Was sich nicht zuletzt bei der Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges im Oktober niederschlug (wir berichteten). 40 Jahre treue Dienste Ein weiterer Pluspunkt für die Feuerwehr sei die ausgezeichnete Jugendarbeit. Sechs Mädchen und zehn Jungen bereiten sich zurzeit unter der Leitung von Michael Fischer auf einen späteren Eintritt in die Einsatzgruppe vor. Schon jetzt darf sich der Nachwuchs auf das diesjährige Jugendzeltlager freuen, für das die Niedergebraer in diesem Jahr Gastgeber sind. Zum Abschluss der Versammlung konnte der Ortsbrandmeister noch Beförderungen vornehmen. Während André Lübbecke die Ernennung zum Feuerwehrmann erhielt, wurden Jonas Paul Kühnemund und Johannes Wartewig zum Oberfeuerwehrmann, Helge Strey zum Hauptfeuerwehrmann und Michael Fischer zum Oberlöschmeister befördert. Manfred Körner erhielt das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr.