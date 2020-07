Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

60 Jahre Erfurter Elefanten – Nachwuchs erwartet

Mit einer kleinen Feier hat der Zoopark Erfurt am Dienstag die Elefantenhaltung gewürdigt: Vor 60 Jahren war mit der Elefantenkuh Marina der erste Dickhäuter aus Afrika in den Zoo gebracht geworden. Sie wurde 45 Jahre alt und starb 2003 an Altersschwäche. Ihr Skelett kam 2018 wieder in den Zoo zurück und wird im alten Elefantenhaus gezeigt.

Inzwischen haben die grauen Riesen die beengten Verhältnisse verlassen: 2014 wurde eine neue Anlage mit großem Außenbereich für die Elefantenkühe „Safari“, „Csami“ und „Chupa“, sowie den Bullen „Kibo“ fertiggestellt.

Das Jubiläumsjahr könnte für den Zoo noch eine Besonderheit bereithalten: Aktuell ist die Elefantenkuh Chupa hochschwanger. Nachwuchs könnte es dann schon bald geben – nach 22 Monaten Tragzeit.

