750 Euro für die „Boje“

Mühlhausen Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt unterstützt unsere Spendenaktion - und das Kinder- und Jugendprojekt in Mühlhausen

750 Euro wurden beim Sommerfest des Bundeswehr-Karrierecenters Erfurt für einen guten Zweck gesammelt. Oberstleutnant Sven Zickmantel (vorn) und Oberstabsfeldwebel Sandro Mohr (hinten links) übergaben den symbolischen Scheck an Judith Vockrodt-Reich (vorn) und Sebastian Schmauch (2. von rechts) vom Jugendprojekt Boje des Evangelischen Kirchenkreises in Mühlhausen. Das Jugendprojekt unterstützt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien mit täglicher Betreuungsarbeit. So wird am Nachmittag gemeinsam gespielt und gelernt, am Abend zusammen gekocht und gegessen.

20 Projekte will „Thüringen hilft“ in der Adventszeit umsetzen. Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 01250222 20.

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland.

