Orgelnacht am 24. Juli in Altenbeichlingen mit Ralf Benschu (re) und Jens Goldhardt

Altenbeichlingen. Zur Orgelnacht in der Kirche von Altenbeichlingen wird am 24. Juli eingeladen. Neben der Orgel erklingt das Saxophon.

Abendrot-Konzert und Nachtmusik

Den freischaffenden Saxophonist Ralf Benschu und Jens Goldhardt als seinen Partner an der Orgel verbindet seit ihrem ersten gemeinsamen Konzert 1997 in der Gothaer Margarethenkirche eine tiefgehende, ungebrochene musikalische Freundschaft, die in den Jahren ganz eigene Früchte hervorgebracht hat. Dabei kamen beide aus ganz verschiedenen Welten: Der eine aus dem Rock- und Jazzbereich(1990 -2008 festes Mitglied der Gruppe „Keimzeit“), der andere war klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker. Wurde dem einen die Angst vor Bach genommen, so fand der andere den Mut und die Lust zum Improvisieren. Im vielfältigen Erproben und Experimentieren gelangten sie schließlich zu einer Spielform, die vom steten Aufeinanderzugehen und individuellen Einfall lebt und das Publikum in einen schöpferischen Prozess einbezieht. Aber während der Organist vor seinem Instrument sitzt, wandert das Saxophon auch durch Gänge und Bankreihen und nutzt so die ganz eigene Akustik des Kirchenraumes.

Coronabedingt gibt es diesmal am Freitag, dem 24. Juli, in der Kirche von Altenbeichlingen ab 19 Uhr schon ein „Abendrot-Konzert“ und um 21 Uhr dasselbe noch einmal als „Nachtmusik“.

Sitzplätze dazu kann man sich unter Telefon 03635 / 492540 reservieren. Der Eintritt ist frei; aber es wird am Ausgang um eine Spende für die Innenrenovierung der Kirche gebeten.