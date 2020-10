Abschlussfilm statt Zirkuspremiere

Die Corona-Pandemie sorgt auch beim Zirkus in der Platte für eine Neuerung. Beim diesjährigen Platte-Projekt in Eisenach-Nord durften die jungen Artisten nicht wie gewohnt im rot-blauen Zirkuszelt Premiere vor Zuschauern feiern, dafür waren sie am Ende kleine Film-Stars. Als Ersatz für die ausgefallene Vorstellung verwandelte sich die Turnhalle in einen Filmset, ein Abschlussfilm wurde gedreht. „Sobald die Klappe fiel, waren sie alle mucksmäuschenstill“, berichtete Projektleiterin Julia Barta, dass die Kinder trotzdem auf andere Art ihr eingeübtes Programm zeigen durften.

Knapp 70 Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren, vorwiegend aus diesem Stadtbezirk, beteiligten sich vergangene Woche am Weimarer Kinder- und Jugendzirkus Tasifan. Die Workshops wie Jonglage, Trapez oder Trampolin, Clownerie und Einrad-Fahren fanden in festen Gruppen in den Turnhallen der Mosewaldschule und des Förderzentrums sowie im Kindertreff statt. Anders als gewohnt wählten sich die Kinder im Vorfeld in die Kurse ein. „Der Trampolin-Kurs war gleich ausgebucht“, erzählt Barta.

In den Jahren zuvor konnten Kinder spontan zum Zirkusprojekt kommen. „Das war aufgrund der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr nicht möglich“, erklärt Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus, die dafür Sorge trug, dass der Zirkus inzwischen zum 16. Mal stattfinden konnte.

Lob für engagierte Kinderbürgermeisterin

Finanziell in Höhe von 6000 Euro unterstützt wird das Projekt seit vielen Jahren von der Peter-Mädler-Stiftung. Stellvertretend für die Stiftung war Brigitte Korndörfer am Freitag in die Turnhalle des Förderzentrums gekommen, wo gut zwei Dutzend Zirkuskinder einige Programmpunkte präsentierten. Korndörfer hatte zusätzlich große Packungen Schaumküsse im Gepäck, die sie als Belohnung für die artistischen Leistungen verschenkte. Neben ihr und Backhaus schauten auch Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) und Diana Artschwager (Grüne) zu, letztere spendet seit vielen Jahren privat für das Zirkusprojekt. „Dafür von uns ein dickes Dankeschön“, lobt Backhaus. Sie bekam auch Lob zurück. „Ich kenne keine Stadt, die so eine engagierte Kinderbürgermeisterin hat“, meinte Artschwager – da spendeten das Tasifan-Team und die kleinen Artisten sofort Applaus.

Film wird an die Kinder übergeben

In der eingeübten Zirkusshow drehte sich alles um Küche und Essen. So zeigten Mädchen und Jungen zum Beispiel mit Hula-Hoop-Reifen, wie sie Nudeln mit Tomatensauce und Käse zubereiteten. Am Trapez fand der Eisverkauf statt. Beliebt beim Herbst-Zirkus ist auch immer der Clowns-Workshop, berichtet Julia Barta. Die Projektleiterin zog am Freitag ein positives Resümee. „Es war wieder total schön, vor allem, wie sich alle Kinder mit ihren Besonderheiten und ihrer Energie eingebracht haben“, sagte sie zum Schluss. Neben dem Einstudieren der Zirkusgeschichte können die Kinder bei dem Projekt viele Erfahrungen im sozialen Lernen und im Umgang miteinander sammeln. Herkunft und Alter sind für die Kinder im Zirkus völlig unwichtig. So schmunzelte Mosewaldschulleiter Jens Krumbholz manches Mal, als er bei der kleinen Abschlusspräsentation wahrnahm, wie so mancher seiner Schüler über sich hinauswuchs.

Der Film wird jetzt zusammengeschnitten und dann an die Kinder weitergegeben. So haben sie die Möglichkeit, sich ihre eigenen Auftritte noch einmal mit ihren Eltern und Großeltern anzuschauen.