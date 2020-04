Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flugzeugabsturz im Ilmtal

In der Nacht vom 8. auf den 9. April 1945 startete das britische Bomber Command den entscheidenden Angriff auf das Treibstoffwerk Lützkendorf im mitteldeutschen Chemiedreieck. Nach vielen erfolglosen Angriffen sollte es endgültig zerstört werden.

Für die ausführende Royal Air Force Großbritanniens flogen die verschiedensten Luftstreitkräfte aus dem gesamten Commonwealth. Ein Bomber, der später im Weimarer Land abstürzen sollte, war vom Typ Lancaster 1, taktische Nummer NX584, und gehörte der 463 Squadron der Royal Australien Air Force an. An Bord: eine gemischte Besatzung aus sieben Personen. Pilot und Navigator stammten aus Australien, alle anderen aus Großbritannien.

Als die Lancaster sich auf den Rückflug machte, erhielt sie mehrere Flak-Treffer an den Motoren. In einem Bericht des britischen Geheimdienstes MI9 (British Directorate of Military Intelligence Section 9) heißt es: Der Pilot versuchte, die Maschine auf Kurs zu halten und informierte seine Crew, so nah wie möglich an die Frontlinie der eigenen Truppen fliegen zu wollen.

Die Motoren fingen Feuer, einer nach dem anderen fiel aus. So gab der Pilot den Befehl, sofort per Fallschirm abzuspringen. Der Heckschütze, Sergeant Broadhead, sprang über dem Ilmtal ab, sah aber niemandem aus dem Flugzeug ihm folgen. Die NX584 stürzte brennend in einen Wald zwischen Oettern und Buchfart. Niemand im Flugzeug überlebte. Das Wrack brannte aus.

Broadhead blieb mit seinem Fallschirm in einem Baum hängen – fünf Meter über dem Boden. Aus etwa zwei Kilometern Entfernung hörte er Gewehrfeuer. Also befreite er sich schleunigst aus dem Fallschirm und verschwand im Wald. Für solche Fälle mit einem Kompass ausgerüstet, hatte Sgt. Broadhead die Orientierung, sich in Richtung Westen zu den US-Truppen in Thüringen durchzuschlagen. Doch es wimmelte bei Kriegsende von Streifen der Wehrmacht (sog. „Kettenhunde“), Straßensperren, versprengten Einheiten, SS und hilfswilliger Zivilbevölkerung.

Um zu überleben, lief Broadhead tags verdeckt und vorsichtig durch Waldgebiete. Nachts benutzte er die Autobahn in Richtung Westen. Laut MI9-Bericht benötigte er gut 47 Stunden nach dem Absprung, um Einheiten der 80. Infanterie-Division der 3. US-Armee bei Erfurt zu erreichen. Das sollte die Nacht zum 11. April 1945 gewesen sein. Die Amerikaner versorgten Broadhead und organisierten seine Rückkehr nach London. – Von den 20.000 australischen Fliegern, die im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren, kehrten 11.061 nicht zurück. Lest we forget (sonst vergessen wir es)!