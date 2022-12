Schlittenfahren ist ein großer Spaß. Ohne Helm aber können Unfälle in schweren Verletzungen münden.

Berlin Schlittenfahren ist vermutlich der nachhaltigste Wintersport. Ein Hügel, etwas Schnee, mehr braucht es nicht. Doch es drohen Gefahren.

Schlittenfahren ist ein beliebter Wintersport – gerade auch in Großstädten. Es braucht ja auch nicht viel. Etwas Schnee und ein Hügel reichen aus für spaßige Abfahrten, die voll im Nachhaltigkeits-Trend liegen. Kein langes Fahren in die Berge, kein Kunstschnee und keine Aprés-Ski-Musik, die aus den Boxen dröhnt: Schlittenfahren ist Umweltschutz, in vielerlei Hinsicht.

Doch Schlittenfahren kann auch gefährlich sein. Zumindest, wenn man ohne Helm unterwegs ist. Das geht aus Crashtest-Untersuchungen des ADAC hervor. Dabei ließen die Testenden einen speziellen Dummy mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern in eine Holzbarriere rauschen, einmal mit und einmal ohne Helm.

Schlittenfahren: Mit Helm weit weniger gefährlich

Wenig überraschend ergab der Test, dass der behelmte Kopf bei solchen Zusammenstößen – etwa mit einer Fahrbahnbegrenzung – deutlich weniger Schaden nimmt. „Die Kopfbelastung durch den Aufprall reduzierte sich mit Helm um mehr als 70 Prozent“, schreibt der ADAC.

Damit sinke die Wahrscheinlichkeit schwerer Kopfverletzungen von 90 Prozent auf 10 Prozent. Auch ernsthafte Verletzungen, die ohne Helm in 100 Prozent der Fälle auftreten, sind weit weniger wahrscheinlich, wenn der Helm auf dem Kopf sitzt. Tödliche Unfälle sind mit Helm sogar so gut wie ausgeschlossen.

Gerade Kindern empfiehlt der ADAC nach dem Test, einen Helm zu tragen: „Sie sind besonders gefährdet, da sie bei hohen Geschwindigkeiten schneller die Kontrolle verlieren und schlechter bremsen können.“ Aber auch Erwachsene profitieren von einem Kopfschutz. Lesen Sie mehr: Warum sich der ADAC nicht nur über die Spritpreise sorgt

Schlittenfahren: Auch mit Helm Vorsicht walten lassen

Trotz Helm ist weiter Vorsicht geboten. Die Untersuchung zeigte: Nicht nur der Kopf, sondern auch Knie, Hals- und Nackenwirbel sowie Hände und Füße können bei Schlittenunfällen etwas abgekommen.

Um Unfälle zu vermeiden, sollten Schlittenfahrende Rücksicht auf andere nehmen und die Fahrweise anpassen. Vor der Abfahrt sollte außerdem die Rodelbahn auf Hindernisse überprüft werden.

Gänzlich unpassend sind Strecken, die in Straßen oder Radwegen münden – egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Helm: Hier besteht Lebensgefahr. (pcl)