Adventszauber auf der Burg

Zum Weihnachtsmarkt der Wünsche bleiben wirklich keine Wünsche offen: Die mittelalterliche Leuchtenburg in Seitenroda lädt nun noch einmal am 3. Advent, den 14. und 15. Dezember, zu einem besonders stimmungsvollen Weihnachtsmarkt für die ganze Familie ein. Jeweils von 11 Uhr bis in den Abend hinein verwandelt sich die gesamte Leuchtenburg in eine funkelnde, duftende Weihnachtswelt. Das besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist schnell ausgemacht: Zu dem weihnachtlich, romantischen Burgerlebnis entdeckt man ganz außergewöhnliche Dinge: regionale, traditionelle Handwerke oder auch kreatives Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten. Alles wird präsentiert und vorgeführt von den Menschen, welche die Dinge tatsächlich herstellen.

Im alten Burgkeller werden die außergewöhnlichen Lichtobjekte des in Jena lebenden David Sanches Torres begeistern, bei Porzellankünstlerin Claudia Bischoff gibt es zarten Schmuck aus weißem Gold. Bei Ecki Weder werden kleine Fliesen zauberhaft bemalt. Historische Spiele, Schmiedearbeiten, Papier- und Buchbindekunstwerke, Stoffe und Schmuck, Holzsägearbeiten, Nussknacker, Drechselarbeiten, Seifen, Blumenkunstwerke, Porzellanmalereien, und vieles mehr machen den Weihnachtsmarkt der Wünsche zu einem ganz besonderen Tipp. Dazu gibt es: Besondere Aktionen rund ums Wünschen, sphärische Klänge und traditionelle weihnachtliche Musik auf der Bühne, Orgelmusik in der Porzellankirche, alte und viele spannende Programme und Märchenspiele, die zum Verweilen einladen. Auch Selbstgebackenes steht hoch im Kurs. Süßen Duft verbreitet die Weihnachtsbäckerei in der Porzellanlounge, wo mitgebacken werden darf. Spannende Unterhaltung für die ganze Familie garantieren das Weihnachts-Märchenspiel oder das Schattenkino in der Burg. Das Wünschen steht natürlich im Zentrum des Weihnachtsmarktes. Das Besondere: Nicht nur auf Papier, sondern auch auf Porzellan können alle Besucher ihre Wünsche schreiben. Der 20 Meter lange „Steg der Wünsche“ auf der Leuchtenburg macht’s möglich: Hier kann jeder seinen Porzellanteller, auf den er vorher seinen Wunsch geschrieben hat, in die Tiefe fallen lassen, denn: Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Wer seinen Wunschzettel direkt beim Weihnachtsmann abgeben möchte, dem steht natürlich der Weihnachtsmann-Service zur Verfügung. Ein tierisches Highlight sind die kleinen Nikolaus-Ponys, die mit den kleinen Gästen einmal den Panoramaweg wandern. str