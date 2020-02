Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ältester Mann der Welt: Japaner mit 112 Jahren gestorben

Er machte täglich Sport und löste regelmäßig Matheaufgaben: Der Japaner Chitetsu Watanabe, laut Guinness-Buch der älteste Mann der Welt, ist kurz vor seinem 113. Geburtstag gestorben. Dies berichteten japanische Medien am Dienstag.

Der am 5. März 1907 in der Präfektur Niigata geborene Watanabe hatte erst vor knapp zwei Wochen ein Zertifikat des Guinness-Buch der Rekorde mit seinem Titel als ältester Mann der Welt in seinem Seniorenheim erhalten.

Der Japaner hatte als Geheimnis seiner Langlebigkeit einmal gesagt, dass man sich nicht ärgern und stets ein Lächeln im Gesicht bewahren solle. Bis zum vergangenen Sommer hatte er sich neben seiner Leidenschaft für Sport und Mathematik der Faltkunst Origami und der Kalligraphie gewidmet.

Ältester Mann der Welt hatte bereits ein Ur-Ur-Enkelkind

Als Erstgeborener von acht Kindern war Watanabes Leben von viel Arbeit und mitunter von Entbehrungen geprägt. Er hatte eine Landwirtschaftsschule besucht, diente dem japanischen Militär im Zweiten Weltkrieg und arbeitete danach bis zum Ruhestand in der landwirtschaftlichen Verwaltung seiner Heimat Niigata.

Bis ins hohe Alter versorgte er mit privatem Obst- und Gemüseanbau seine Familie. Zu der gehörten laut der Nachrichtenagentur Kyodo fünf eigenen Kindern, zwölf Enkel, 16 Urenkel und mittlerweile auch ein erstes Ur-Ur-Enkelkind.

Der älteste Mensch der Welt ist eine Frau. Kane Tanaka, ebenfalls Japanerin, ist am 2. Januar 117 Jahre alt geworden. Im Oktober war die älteste Frau Deutschlands im Alter von 113 Jahren gestorben. Mathilde Mange lebte bis zu ihrem Tod in einer Seniorenresidenz bei Hagen in Nordrhein-Westfalen. (mbr/dpa)