Aktion „Wunschbaum“: Mehr Spender als Wünsche

47 Weihnachtswünsche konnten in diesem Jahr bei der Aktion „Wunschbaum“ des Sömmerdaer Landratsamtes erfüllt werden. Jedes Kind, das einen Wunschzettel an den Tannenbaum auf dem Flur des Jugendamtes gehangen hatte, konnte somit beschenkt werden. Das geschah am Montagnachmittag im Familienzentrum des Arbeitersamariterbundes (ASB).

Die Geschenke kamen von Spendern, die zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun wollten. „Wir hatten mehr Spender als Wünsche“, sagt Jugendamtsleiterin Martina Weise-Watzek. Eine Arztpraxis aus der Region spendierte zu jedem Geschenk einen Schokoweihnachtsmann.

Die Aktion sei für bedürftige Kinder bis 15 Jahre gedacht, deren Eltern sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können. Voraussetzung für einen Weihnachtswunsch in diesem Jahr war außerdem, dass die Kinder nicht schon in den Vorjahren an der Aktion teilgenommen haben.