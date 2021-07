Alf Grabinsky ist neuer Chef vom Wirtschaftsbeirat in Nordhausen

Nordhausen. Ehrenamtliches Gremium der Industrie- und Handelskammer will die Südharzer Region stärken.

Der Wirtschaftsbeirat der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Landkreises Nordhausen hat sich einen neuen Vorstand gewählt. Alf Grabinsky, Geschäftsführer der LuterrA-Holding in Nordhausen, stellte sich der Verantwortung als Vorsitzender und erhielt einstimmig das Vertrauen des Gremiums, berichtet IHK-Regionalchef Christian Böduel.

Stefan Hilbrecht, Leiter vom Marktkauf in Nordhausen, wird Grabinsky als Stellvertreter in der neuen Legislaturperiode zur Seite stehen. Böduel gratulierte den Gewählten und dankte der bisherigen Vorsitzenden Carina Schmidt-Pförtner, Geschäftsführerin der HS-Industrieservice GmbH in Nordhausen, für ihr Engagement.

Der IHK-Wirtschaftsbeirat will sich als ehrenamtliches Gremium im Landkreis dafür einsetzen, die Region voranzubringen.