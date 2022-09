Erfurt. Vom 8. bis 11. September findet auf dem Domplatz in Erfurt das Weinfest 2022 statt. Wie die Öffnungszeiten sind und wo man den Weinpass bekommt.

Das 30. Erfurter Weinfest 2022 ist angesagt. 2020 war das Weinfest dem Lockdown zum Opfer gefallen. 2021 hieß es dann in abgespeckter Form „Weingarten“. Doch nun geht es auf dem Domplatz wieder in die Vollen. Er rechne diesmal mit 40.000 bis 50.000 Besuchern, so Marktmeister Sven Kaestner. Der heute 47-Jährige war schon bei der Premiere dabei. Damals habe sich der Zuspruch noch in Grenzen gehalten, erinnert er sich. Aber es sei so etwas wie der Startschuss zur Wiederbelebung des Weinbaues in Erfurt gewesen.

Das Erfurter Weinfest hatte danach eine kleine Odyssee hinter sich. Anfangs fand es auf dem Domplatz statt, zog dann zum Wenigemarkt, weiter zum Rathaus-Parkplatz. Nun wieder der Domplatz. Es sei einfach zu eng geworden, sagt der Marktmeister. Denn das Weintrinkerwesen in Erfurt habe sich entwickelt. Und für dieses Publikum hat man sich einiges einfallen lassen.

Mit Weinpass durchs Angebot testen

Zum Beispiel den Weinpass, der an jedem Weinstand und im Vorfeld der Tourismus GmbH erhältlich ist. Für 35 Euro kann man sich durch die 20 Stände der deutschen Winzer aus 13 deutschen Weinanbaugebieten probieren. Über 200 Wein- und Sektsorten werden angeboten. Allerdings sollte man nicht zu lange zögern. Der Pass ist auf 500 Stück limitiert. Wer ihn erworben hat, kann seinen Lieblingsrot- oder Weißwein bestimmen und an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen sind jeweils zwei Übernachtungen mit frei Kost und Logis und Wein auf zwei Weingütern.

Rätselsieger wird in Wein aufgewogen

Zu gewinnen gibt es auch etwas beim Weinrätsel. Eine Schätz- und zwei Fachfragen stehen an. Dem Sieger winkt Schwergewichtiges. Sein Körpergewicht wird in Weinflaschen - vollen, versteht sich - aufgewogen. Es sollen so schon bis zu 80 Flaschen herausgekommen sein, bei denen der Sieger ein Taxi brauchte, um die wertvoll Fracht nach Hause zu bringen. Der Zweitplatzierte darf mit Begleitung auf dem Oktoberfest eine Stunde Riesenrad fahren und sich dabei mit einem Weinpicknick verköstigen lassen. Der Dritte kann sich immerhin noch über zehn Flaschen Wein freuen.

Das 30. Weinfest, das am Donnerstag um 18 Uhr von Erfurts OB und der Deutschen Weinkönigin Sina Erdrich eröffnet wird, wird Freitag und Samstag übrigens begleitet vom Kunst- und Kreativmarkt und jeder Menge an Rahmenprogramm und natürlich Kulinarischem. Weinenthusiasten kommen am Donnerstag von 14 bis 23.30 Uhr, am Freitag bis Mitternacht auf ihre Kosten. Am Samstag ist das Weinfest von 11 Uhr bis 0.30 geöffnet, am Sonntag schließt es um 20 Uhr seine Pforten.

Wein spielte in Erfurt auch schon am 19. September 1936 in großem Stil eine Rolle, weiß Stefan Beck, der Betreiber des Vinariums auf dem Petersberg. Er hat alte Fotos, die zeigen, wie Winzer aus dem Anbaugebiet Ahr und Mittelrhein mit riesengroßen Weinflaschen auf dem Domplatz stehen. Die Fässer waren wegen der guten Lese aus dem Jahr zuvor noch voll und mussten geleert werden. Der nächste Wein brauchte Platz. Also rückte man in Erfurt an, veranstaltete einen Umzug quer durch die Stadt und brachte den Rebensaft unters Volk.

