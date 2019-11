Alle Zeichen stehen auf Buga

Der Nebel hängt wie eine schwere Decke über der Ega. Kein Mensch zu sehen. Typisch November. Noch zwei Veranstaltungen bis Jahresende, dann schließt sich der Kreis. Zeit für Ega-Chefin Kathrin Weiß, Bilanz für 2019 zu ziehen und einen Ausblick auf 2020 zu wagen. Zahlen zum Jahresende gehen immer. Über 440.000 Besucher hat die Ega dieses Jahr bislang begrüßen können.

Bis zum Ende werden es um die 480.000 werden. Spitzenmonat war der August mit 82.000 Zahlenden. Darunter viele der 9676 Saisonkarteninhaber. Und wie immer war das heiß geliebte Lichterfest der Renner unter den Veranstaltungen. 25.830 Gäste wollten es vor Ort erleben. Zu den Gartentagen, auf Platz zwei bei den Trendsettern, kamen 18.245 Besucher, zu „Du und Dein Garten“, dem immer wieder gern besuchten Spezialmarkt, zog es 18.245 Gäste. Und siehe da, auch das Sommerkino ist ein Hit. 2800 Filmfans kamen, um sieben Streifen anzusehen. Da wurde bei dem einen oder anderen die Erinnerung an die Freilichtbühne, die es nicht mehr gibt, wach.

2020 wird auf der Ega anders, ganz anders. Denn dann startet die heiße Vorphase zur Bundesgartenschau. Bis März ist der Eintritt gratis, dann eröffnet „Du und Dein Garten“ die Saison. Die läuft bis Ende August unter dem Thema „Wild.Wächst.Blüht.“. Und die beliebten Hallenschauen finden nicht nur im Frühling und im Sommer statt. „Es wird durchgeblüht“, heißt es. Soll heißen, von April bis August wird es bunt. Und dann ist Schluss. Zeit für Baugerät und Gartenbauspezialisten. Etwas mehr als sieben Monate bleiben Zeit, das Ega-Gelände Buga-tauglich zu gestalten.

Dennoch erwartet Kathrin Weiß in der verkürzten Saison 360.000 Besucher. Denn die etablierten Veranstaltungen würden ja bestehen bleiben, so ihre Rechnung. Für die Stammkunden, die Dauerkarteninhaber, hat man sich bei der Ega-Führung eine besondere Anerkennung für die Treue ausgedacht. Für die bereits gekauften Saisonkarten 2020 gibt es einen Nachlass (Erwachsene 5 Euro, Kinder 2,50, Familien 10 Euro). Die Kunden würden angeschrieben, so Weiß.

Kauft ein Dauerkartenbesitzer für 2020 auch noch eine Buga-Dauerkarte, gibt’s nochmals einen zehnprozentigen Rabatt auf den Vorverkaufspreis. Die Dauerkarte kostet dann nur 90 Euro.

Die anstehende Winterzeit wird zum Ausbau des Klimazonenhauses Danakil genutzt. Auch das denkmalgeschützte Empfangs- und Verwaltungsgebäude wird grundhaft saniert. Gerade ist erst der Spatenstich für den Südeingang erfolgt. Dort wird es ab April wieder möglich sein, die Ega vom Luisenpark her zu betreten. Allerdings nur mit Online-Tickets und Dauerkarten. Der Eingang wird automatisiert. Ein Kassenhäuschen wird man vergebens suchen. Dafür gibt es an dem rampenartigen Aufgang die Möglichkeit, mit Rollstühlen und Kinderwagen auf das Ega-Gelände zu gelangen. Auch Radabstellplätze werden gebaut, so Kathrin Weiß.

Die Hallen 2 bis 4 stehen immer wieder im Fokus der Fragen bei den zahlreichen Besucherrundgängen. Man habe vor, noch dieses Jahr Fördermittel für deren Sicherung und Instandhaltung zu beantragen, so die Ega-Chefin.

600.000 Euro pro Halle. Und die reichen auch nur, um den Korpus so aufzuhübschen, damit wenigstens die Optik zur Buga stimmt und das Innere für Lagermöglichkeiten o.ä. genutzt werden kann. Eine intensive Nutzung ist nicht möglich. Würde man das wollen, müsste man ganz anders an die nicht heizbaren und maroden Hallen – acht Lagen Dachpappe, verrottetes Holz – herangehen. Ohne aus Denkmalschutzgründen etwas verändern zu dürfen. Und das würde dann doppelt so teuer. Dann würde sich zudem die Frage stellen, was dort konzeptionell passieren soll und wer es bezahlt. Keine guten Aussichten für Nostalgiker.