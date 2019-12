Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alles neu macht der Dezember

Bislang gab es in Erfurt zwei größere Taxizentralen – die Taxigenossenschaft und City Taxi. Nun kommt eine dritte hinzu – Clever Car Taxi & Fahrdienste. Ob das neue Unternehmen, nach Aussage von Geschäftsführer Andy Wesemann das nunmehr zweitgrößte der Landeshauptstadt, die Kalamitäten auf dem Taxi-Markt in Erfurt (wir berichteten) beheben kann, wird die Zukunft zeigen. Das mit dem Taxifahren war schon immer so eine Sache. Zu Ostzeiten kriegte man in der Regel keines und wich auf ein „Schwarztaxi“ aus. Heute gibt es genug Taxen, es sei denn, es Weihnachten oder der Jahreswechsel bahnen sich an. Dann geht in der Regel nichts, es sei denn, man hat rechtzeitig vorbestellt. Auch nachts ist es nicht unproblematisch, will man mit einer Droschke nach Hause chauffiert werden. Die Personalknappheit setzt Grenzen.

Firmenwechsel nach internem Streit Von Personalknappheit redet man bei dem neuen Unternehmen nicht. Clever Car hat nach eigenem Bekunden 19 Fahrzeuge, darunter auch drei Kleinbusse für bis zu acht Fahrgästen. Möglich wurde das durch eine Fusion. Andreas Urbanneck, der Neue bei Clever Car, bringt 12 Taxen ein. Mit denen fuhr er viele Jahre bis zum 30. November noch für die Taxigenossenschaft, dem größten Anbieter der Stadt. „Mit vier Fahrzeugen habe ich angefangen, bin dann weiter gewachsen, als ich mit dem Betrieb meines Vaters zusammenging. Am Ende hatte ich zwölf Taxen. Das war einigen Leuten in der Genossenschaft zu viel und es gab immer wieder Streit. Irgendwann war mir der Stress zu viel“, erzählt Urbanneck. Er kam mit Andy Wesemann, für den er teilweise schon Fuhren absolvierte, ins Gespräch an und der bot ihm die Fusion an. Urbanneck gefiel die Idee und nach Reiflicher Überlegung sei er zum „Überläufer“ geworden. Und ein neuer Name entstand: Clever Car. Elektronischer Assistent soll Leerlauf verhindern „Der Kunde ist bei uns besser angeschlossen“, behauptet Andy Wesemann und bringt dafür ein Beispiel. Ein Fahrgast, der anruft, sei bei Clever Car besser informiert. Ist der Disponent am Telefon mit einem anderen Kunden beschäftigt, übernehme automatisch nach zehn Sekunden ein elektronischer Taxi-Assistent den Anrufer. Man könne dann seine Bestellung aufsprechen und die Fahrt wird geregelt, weil der Disponent sehe, dass ein Anruf da ist, um den er sich als nächstes zu kümmern habe. Was ist daran neu oder anders? Bei der Taxigenossenschaft bekomme, wenn der Disponent einen anderen Kunden abfertigt, ein Freizeichen und trotzdem melde sich keiner. Bis zu fünf Minuten lang sei das schon passiert. Erfolg gleich Null. Man brauche da einen langen Atem und müsse es immer wieder versuchen, bis man durchkomme. „Bei uns nicht. Da bekommt der Kunde sogar ein Bestätigungs-SMS“, sagt Wesemann. Verprechen: Vorbestelltes Miet-Taxi bekommt Rabatt Sein neue Kompagnon Urbanneck beeilt sich, auf eine weitere Neuerung hinzuweisen. Name: Mietwagen. Das würde ein bisschen so ähnlich wie bei Uber funktionieren. Zwei solcher Fahrzeuge seien im Bestand bei Clever Car. Man bestellt vor und bekommt dann mit Sicherheit zum gewünschten Zeitpunkt den „Taxi-Mietwagen“. Und das auch noch um zehn bis 20 Prozent günstiger, als der Normalpreis. Für Clever Car sei das ein Vorteil, weil die Auslastung geplant werden könne, so Wesemann. 45 Mitarbeiter hat die neue Taxi-Zentrale. 38 davon sind Fahrer, die im 2-Schicht-System die 24 Tages- und Nachstunden absichern. Nachtfahrten seien bei seinem Unternehmen „nicht so dramatisch“, wie bei anderen. Man werde, sind beide sicher, mit der Auftragslage weiter wachsen. Erfurt hat deutschlandweit mit die höchsten Taxi-Preise Am Fahrpreis insgesamt ändert aber auch die nunmehr dritte Taxi-Zentrale der Stadt nichts. Erfurt hat mit die teuersten Kilometerpreise in Deutschland. Unter 40 Städten rangiert sie auf Rang sechs. Heißt: Grundpauschale (4,70 bis 4,90 Euro) plus drei Euro für die ersten vier Kilometer, dann 2,10 Euro (nachts 3,20 dann 2,30 Euro). Von der Stadt genehmigt. „Es deckt zum ersten Mal die Kosten und es bleibt etwas für uns übrig“, finden Urbanneck und Wesemann diese Preisgestaltung gar nicht schlecht. Mit dem Taxi nach Paris für 1726 Euro 1991 war’s, da fuhr Michi Reinke in einem heute immer wieder gern gespielten Evergreen-Hit musikalisch mit einem Taxi nach Paris. Heute ginge das auch noch. Aber wer will für die 822 Kilometer satte 1726 Euro hinblättern?