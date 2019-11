Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als stiller Betrachter den richtigen Moment abwarten

Menschen sind ein wichtiger Schwerpunkt im fotografischen Schaffen von Tilo Bössel. Eine Ausstellung auf Schloss Beichlingen zeigt zurzeit eine Sammlung von Porträts aus den vergangenen 20 Jahren. Der 1972 in Suhl geborene Autodidakt lebt und arbeitet heute in Beichlingen. Als eher zurückhaltender Mensch liegt seine Stärke im Wahrnehmen aus dem Hintergrund – der Geduld, den richtigen Moment abzuwarten.

Dabei ist die Porträtfotografie für ihn das intimste Annähern an ein Gegenüber. In der 2019 aufgenommenen Selbstständigkeit als Fotograf liegt sein Fokus gerade auch hier im Zeitnehmen für den Menschen, der das passende Foto für sich sucht. Die Werke spiegeln Vertrauen und Interaktion zwischen Fotograf und Model wieder. In den Begegnungen liegt Tiefe und die Bilder erzählen Geschichten aus dem Moment. – Besonders hervorzuheben sind einzelne Blitzlichter vom Langzeit-Projekt: „Männer über 50“ als Akt und Halbakt in Schwarz-weiß. Tilo Bössel arbeitet in der Regel ohne Studio. Vor dem Fotografieren wird in einem Vorgespräch alles geplant.

Die Ausstellung kann mittwochs bis sonntags ab 13 Uhr besucht werden. Sie ist noch bis zum 28. Februar 2020 im Hohen Haus des Schlosses zu sehen. – Einen kleinen Ausschnitt seines Schaffens zeigt Tilo Bössel unter www.foto-tb.de.