Alter Handelsstandort in Dingelstädt wird neu belebt

An Baustellen in der Unstrutstadt mangelt es derzeit nicht, und noch einige mehr werden im Laufe dieses Jahres dazu kommen. Und obwohl das mitunter die eine oder andere Beeinträchtigung zur Folge haben kann, hat Andreas Fernkorn (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt, zuerst einmal eine gute Nachricht: Der alte Einzelhandelsstandort in unmittelbarer Nähe der Regelschule und an der Bahnhofstraße gelegen, wird wieder belebt. Lange tat sich auf dem Areal, auf dem vor Jahren ein Lidl-Markt betrieben wurde, nichts. Doch das soll sich bald ändern.

Das bestätigte am Donnerstag Martin Lapp von der rebo consult, die als Investor das Grundstück erworben hat und dort eine Revitalisierung plant. Das Gelände soll zukünftig wieder für den Handel genutzt werden. Derzeit, so Martin Lapp, würden erste Gespräche geführt. Vorstellen könne sich das Unternehmen die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, eines Getränkemarktes sowie eines Bäckers und Metzgers. Doch zuerst muss 2020 das Bauleitverfahren angestoßen werden. Im Mai, Juni, soll dann die Bürgerbeteiligung abgeschlossen werden. Und wenn alles gut laufe, sei das Ziel 2021 zu bauen, so Martin Lapp. Die alte Bausubstanz werde abgerissen.

Weiter auf der Suche nach einem Betreiber ist die Stadt derweil für die geplante Gastronomie im Riethpark. Im März, so Fernkorn, soll der Bebauungsplan beschlossen werden, dann muss das Baurecht erteilt werden. Angedacht ist unter anderem der Anschluss des Parks an den Kanonenbahnradweg. Die jetzige Grillhütte soll noch dieses Jahr auf einer Eventfläche am Unstrutradweg ihren Platz bekommen.

Die Unstrut in Dingelstädt bekommt im Bereich der Gartenstraße, mit dem Bau einer neuen Brücke auch eine neue Stützmauer. Georg Nolte und Frank Hillmann von der Firma Ernst & Herwig arbeiten daran. Foto: Eckhard Jüngel

Eine positive Nachricht aus dem Rathaus gibt es für potenzielle Eigenheimbauer. Das neue Wohngebiet „Hinter dem Kerbschen Berg“, das zwischen Kefferhausen und Dingelstädt erschlossen werden soll, wird auf einer Fläche von rund vier Hektar Platz für etwa 45 Einfamilienhäuser bieten. Mit dabei sind hier die Eichsfeldwerke, die rund 2,8 Millionen Euro in den Standort investieren. Der Bürgermeister schätzt, dass frühestens ab dem vierten Quartal 2021, eher wohl aber ab 2022 die Häuslebauer loslegen können. Schon jetzt aber, sagt Andreas Fernkorn, gibt es zahlreiche Bewerber. Interessierte könnten sich aber dennoch bei der Stadt Dingelstädt oder den Eichsfeldwerken melden. Das neue Wohngebiet ist seiner Ansicht nach ein Zeichen dafür, dass die Landgemeinde zusammenwächst. Die alte Gemarkungsgrenze zwischen Dingelstädt und Kefferhausen verläuft durch das Baugebiet.

Eine andere Großbaustelle gibt es schon, und zwar im Bereich Gartenstraße/Rasenweg. Mit im Boot ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Nord. Hier laufen die Arbeiten an der neuen Unstrutbrücke, nachdem das marode Vorgängerbauwerk abgerissen wurde. Im Mai, davon geht Andreas Fernkorn aus, soll der Neubau fertig sein. Investiert werden in das Projekt rund 690.000 Euro. Und es geht dann auch gleich weiter mit dem Rasenweg. Dieser wird laut Bürgermeister als eine der schlechtesten Straßen in Dingelstädt gehandelt „und ist heute nur Flickwerk“, obwohl auf dem Abschnitt viel Schwerlastverkehr liege. Bis zur Silberhäuser Straße wird der Abschnitt erneuert, und in dem Zuge geht es auch an die Nebenanlagen.

Im Industriegebiet „Am Rode“ läuft für mehrere Millionen Euro die geförderte Neuordnung des Areals

Im Gewerbegebiet "Am Rode" in Dingelstädt läuft der letzte Bauabschnitt. Foto: Uwe Petzl

und jetzt der letzte Bauabschnitt, in den 640.000 Euro investiert werden. In den nächsten Tagen startet der Straßenbau.

Auf der Agenda 2020 steht derweil noch ein anderer wichtiger Punkt: die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren im kommunalen Kindergarten „Bummi“. Um die 500.000 Euro sollen dafür in die Hand genommen werden. Angedacht ist die Umstrukturierung des Turnraumes im Kellergeschoss des Hauses. So könnte Platz für zwei Gruppenräume, die von den Jüngsten genutzt würden, geschaffen werden. Dann braucht es allerdings eine neue separate Turnhalle mit einer Fläche von 100 Quadratmetern mit Nebenräumen in Leichtbauweise, die sowohl für sportliche Aktivitäten genutzt wird als auch für Veranstaltungen der Kindereinrichtung. Drei Kastanien auf dem Gelände fallen jedoch den Bauplänen zum Opfer.

Und während in der Siedlung die Arbeiten an den Gehwegen abgeschlossen sind, geht es am Triftweg an die Planungen für den zweiten Bauabschnitt, damit im dritten oder vierten Quartal dort der Straßenbau starten kann. Ganz anderer Natur, sagt Andreas Fernkorn, war es am Mittelbergweg. Dort wurde eine Allee aus Obstbäumen gepflanzt. Freuen dürfen sich die Bürger auf Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Birnen.

In Sachen Kanalisierung haben die Dingelstädter auch noch einiges vor. In diesem Jahr sollen daher die Mühlhäuser Straße sowie die untere Bahnhofstraße beplant werden.