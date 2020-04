Altstadtfest in Nordhausen soll in den September verlegt werden

Es sieht schlecht aus für das Rolandsfest. Dem größten Nordthüringer Volksfest droht die Absage. Geplant war es vom 12. bis 14. Juni. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird wohl auch in Thüringen die am Mittwoch zwischen Bund und Ländern getroffenen Regeln weitestgehend umsetzen. Das bedeutet: Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August untersagt.

In offizielle Worte gefasst worden ist die Rolandsfest-Absage im Nordhäuser Rathaus noch nicht. Dort wartet man erst die Verfügungen der höheren Ebenen ab.

Sven-Bolko Heck, der das Nordhäuser Altstadtfest veranstaltet, hat sich bereits von seinem ursprünglichen Termin (31. Juli bis 2. August) verabschiedet. Er erwägt nun „eventuell eine Umverlegung auf den 18. bis 20. September“. Auf den Eventmanager kommt viel Arbeit zu. Er muss etliche Programme verschiedener Volksfeste in diesem Sommer abwickeln, Künstlerverträge auflösen oder umbuchen.

Betroffen von der Corona-Krise ist in Nordhausen ebenso das am 15. August geplante Parkfest im Förstemannpark. Auch das Open-Air-Konzert von Tim Bendzko am 27. Juni im Nordhäuser Gehege ist unter den gegebenen Umständen nur schwer vorstellbar. Und am 19. Juli sollte Nordhausen eigentlich Gastgeber der deutschen Triathlon-Meisterschaften am Scheunenhof sein.