Am Holzdorfer Eck bauen Landgut- und Forst-Mitarbeiter ein Gerätehaus für die neuen Saisonbeete auf.

Am Holzdorfer Eck entstehen Saisonbeete

Frisches, heimisches Gemüse aus eigenem Anbau: Wer sich daran schon immer mal am eigenen Anbau versuchen wollte, der findet jetzt in Weimar eine neue Gelegenheit dazu, ohne sich dafür einen Garten zulegen zu müssen. Am Eck von Holzdorfer Allee und Legefelder Hauptstraße entstehen auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern mehrere Saisonbeete.