Amtliche Unwetterwarnung für Teile Thüringens – Die aktuelle Lage im Überblick

Über Thüringen prallen am Wochenende kalte Arktikluft aus Nordost und feuchtmilde Luft aus dem Süden Deutschlands aufeinander. Wegen der großen Temperaturunterschiede und der erwarteten großen Niederschlagsmengen drohen vielerorts glatte Straßen und starke Schneeverwehungen. Es besteht zudem Gefahr durch gefrierenden Regen.

12.30 Uhr: Für Teile Thüringens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen herausgegeben. Zudem wird es verbreitet glatt. Diese Regionen sind betroffen:

Kyffhäuserkreis

Landkreis Sömmerda

Erfurt

Landkreis Gotha

Landkreis Nordhausen

Eichsfeld

Jena

Altenburger Land

Unstrut-Hainich-Kreis

Weimar

Weimarer Land

Wartburgkreis

Saale-Holzland-Kreis

9 Uhr: Nördlich des Thüringer Waldes kamen bereits ab den Morgenstunden kräftige Schneefälle auf. Hier werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen kühlen im Tagesverlauf auf verbreitet 0 bis minus 4 Grad ab.

Der Süden Thüringens und das Werratal werden zunächst von milden Hochluftmassen beeinflusst. Es regnet ab den frühen Vormittagsstunden. Der Samstag bleibt hier weitgehend frostfrei.

In der Nacht zu Sonntag transportiert die kalte Luftfront die noch milden Luftmassen in Bodennähe ab und der anhaltende Regen geht in gefrierenden Regen über. Der DWD warnt vor glatten Straßen. Im Norden Thüringens können weitere 10 bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Dazu kommt stürmischer Wind aus Osten. Es wird mit starken Schneeverwehungen gerechnet.