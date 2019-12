Tonna. Gottesdienste gehören zu den Angeboten in der Justizvollzugsanstalt Tonna. An Heiligabend wurde in der Gefängniskapelle nicht nur ein Krippenspiel aufgeführt, sondern auch ein Gefangener getauft.

Andacht mit Krippenspiel und Taufe – Weihnachten hinter Gittern in der JVA Tonna

Tom hat an diesem Morgen des Heiligen Abends gleich zwei Auftritte: Erst spielt er – mit rotem Rüschenhemd, langer Wirtsschütze und aufgeklebtem Schnäuzer – einen zwielichtigen Burschen, der zwar mit Maria flirten, der Hochschwangeren und ihrem Mann Josef aber keine Unterkunft gewähren will. Dann steht Tom selbst im Mittelpunkt: als Täufling. Er wird an diesem 24. Dezember von Pfarrerin Bettina Reinefeld-Wiegel, die eben noch die Maria gespielt hat, in den Kreis der evangelischen Christen aufgenommen. Der Mann, der Tom half, den Weg zu Gott zu finden, kommt mit ans Taufbecken.

Die Melodie der Hoffnung ist gerade hier wichtig. Tom hat für diese Botschaft seine Ohren geöffnet. Einen großen Beitrag hat ein Mitgefangener geleistet. Bettina Reinefeld-Wiegel, Pfarrerin. Foto: Jens König

Dies alles geschieht hinter Gittern. In der Justizvollzugsanstalt Tonna, die mehr als 520 Haftplätze im geschlossenen Vollzug hat. Hier sind Männer aus Thüringen vor allem mit langen Haftstrafen. Acht bis neun von zehn haben, wie Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) weiß, ganz unterschiedliche Suchtprobleme. Crystal Meth, andere Drogen, Spielsucht... Beschaffungskriminalität ist eine Hauptursache, dass Menschen hierzulande straffällig werden. In Tonna gibt es unter anderem Räuber, Totschläger und Mörder. Menschen, die psychisch auffällig sind. Menschen, die für andere oder sich selbst gefährlich werden können. Einige müssen in ihren Zellen per Video überwacht werden. Das geschieht auf Anweisung und jeweils zeitlich begrenzt. Dafür sorgen die regulär mehr als 280 Bediensteten mit Staatsanwalt Gröll als Anstaltsleiter an der Spitze.

Krippenspiel ist über die Feiertage eine Abwechslung

Lauinger nutzt den Heiligabend nicht nur zum Besuch der Andacht mit Krippenspiel und Taufe; er bedankt sich auch bei den Beschäftigten, die im Drei-Schicht-System Dienst tun. Das sei doch selbstverständlich, sagen einige, als er ihnen in den Hafthäusern einen Besuch abstattet. Ja, sagt Lauinger. Aber es sei auch einen Dank wert, so wie alle Dank verdient hätten, die an Feiertagen und das ganze Jahr über ihre Arbeit machen.

Wir hatten noch nie so wenige Gefangene wie jetzt. Hauptgrund dafür ist der demografische Wandel. Die meisten Häftlinge sind männlich, zwischen 18 und Mitte 40. Dieter Lauinger, Justizminister Foto: Marco Kneise / TA

Vor allem jüngere Mitarbeiter, die noch keine Kinder haben, und ältere, bei denen die Kinder schon aus dem Haus sind, übernehmen die Dienste zum Fest. Männer und Frauen. Und wie an allen Tagen im Jahr gilt: Alles muss seine Ordnung haben. Schon gegen halb zwölf wird das Mittagessen ausgegeben: Es gibt Soljanka. Wer das nicht mag, kann sich selbst etwas kochen. Die Möglichkeit dazu ist – unter bestimmten Voraussetzungen – gegeben. Hinter Gittern ist alles geregelt.

Zurück zum Krippenspiel. 60 Männer hatten sich angemeldet. Gekommen sind in die Kapelle etwa vier Dutzend. Besonders singfreudig sind sie nicht. Das Krippenspiel ist über die Feiertage, an denen die normale Arbeit in der Justizvollzugsanstalt ruht, eine Abwechslung: Hier begegnen sich Männer aus unterschiedlichen Hafthäusern, die ansonsten keine Gelegenheit haben, sich zu sehen. Außerdem gibt es im Anschluss Stollen und Kaffee im Mehrzweckraum.

„Melodie der Hoffnung“

„Ich frage: Warum keine Ausnahme“, sagt der Josefsdarsteller, als er mit Maria über den Grund spricht, weshalb sie sich nach Betlehem begeben müssen. Während viele Menschen draußen sagen, die Haftbedingungen seien nicht hart genug, ist es in der Realität so, dass selbst für Freigänger – insgesamt gibt es hier 60 Plätze – , die über Weihnachten keinen Urlaub beantragt haben, der Freiraum an der Pforte endet. Und jene, die im geschlossenen Vollzug sitzen, erleben gerade an diesen ereignisarmen Tagen, was es bedeutet, eingesperrt zu sein.

Das Krippenspiel trägt daher den Titel „Melodie der Hoffnung“. Es handelt davon, dass der Mensch diese Melodie der Hoffnung bisweilen nicht hören kann oder nicht hören will. So wie Josef zunächst. Pfarrerin Reinefeld-Wiegel macht deutlich: Der Heiland kommt nicht im Schloss zur Welt. Der Heiland kommt dorthin, wo die von der Gesellschaft Beargwöhnten und Geächteten leben. Im Krippenspiel sind die Hirten solche Menschen am Rande der Gesellschaft.

Tom hatte eine Suchtproblem, als er in Haft kam. Ein Mitgefangener hat ihn mit der christlichen Lehre bekannt gemacht. Pfarrerin Reinefeld-Wiegel hat ihn seit Monaten auf die Taufe vorbereitet. Nun will er seinen neuen Weg mit Gott gehen und hat dafür einen passenden Taufspruch: „Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen“. Tom muss nicht mehr lange einsitzen. Ob der erhoffte Neuanfang gelingt? Viel werde davon abhängen, welche Bindungen er eingeht und dass er nicht in alte Muster zurückfällt. Das Umfeld sei ganz zentral, ob ein solcher Neuanfang gelingt, sagt Minister Lauinger. Er hat das immer wieder in seiner Zeit als Richter erlebt.

Stollen „Made in JVA Tonna“