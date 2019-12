Andere Länder, andere Bräuche

Die Tradition des Schenkens und Beschenkt werdens vereint ganz Europa in der Weihnachtsnacht. Doch daneben pflegt jedes Land seine eigenen Sitten und Gebräuche, um die besinnlichste Zeit des Jahres gebührend zu feiern.

Hierzulande sind es etwa das Christkind oder der Weihnachtsmann, die zum Fest für die Bescherung sorgen. In den Niederlanden bringt Sinterklaas die Präsente, in Italien wiederum Babbo Natale und die Finnen sehen in ihrem Land die Heimat des Santa Claus. In Norwegen werden die Kinder von Julenissen beschenkt, einer Mischung aus den norwegischen Nissen und Sankt Nikolaus.

Im Norden ist der Winter besonders kalt und dunkel – keine Überraschung, dass dort Lichter eine größere Bedeutung haben als bei uns. Das beginnt bereits mit dem Luciafest, das in Skandinavien seit dem Mittelalter am 13. Dezember gefeiert wird. Im Kerzenschein präsentiert sich auch die Festtagstafel, um die sich die gesamte Familie versammelt. Angestoßen wird häufig mit einem wärmenden Glühwein auf skandinavische Art, mit Mandeln und Rosinen verfeinert – egal ob er Glögg (Schweden), Gløgg (Norwegen und Dänemark) oder Glögi (Finnland) genannt wird.

Ohnehin pflegt jedes Land seine eigenen kulinarischen Traditionen, nicht überall muss es die Weihnachtsgans sein. In Polen etwa befinden sich auf der Festtafel an Heiligabend ausschließlich fleischlose Gerichte. Je mehr Auswahl, umso besser, so lautet das Motto in Spanien. Truthahn, Lamm, Meerbrasse, Austern und Schinken zählen dort zu den traditionellen Gerichten. Nicht fehlen darf der süße Star der Festtage, das beliebte Mandelgebäck Turrón. Der Heiligabend in Bulgarien wird von einem rituellen Festmahl dominiert. Wenigstens 12 verschiedene Gerichte, mindestens eines für jeden Monat des Jahres, sind Standard.

Mit einem kleinen Glöckchen werden die Kinder in Tschechien zur Bescherung, nach einem langen Festmahl, bei dem als Hauptgericht gebackener Karpfen serviert wird. Danach schneidet man einen Apfel auf, um in die Zukunft zu blicken. Sieht das Kerngehäuse aus wie ein Stern, bedeutet das Gesundheit und viel Glück.

djd