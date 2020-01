Angebot in Nordhausen: „Bau dir deine Idealstadt“

Wer Spaß daran hat, Nordhausen zu entdecken, wer gern kreativ ist, mit digitalen Medien arbeiten möchte und gutes Essen liebt, der ist genau richtig in der Stadtbibliothek. Zum fünften Mal lädt diese in den Winterferien vom 10. bis 14. Februar zum digitalen und kreativen Ferienprojekt ein. In diesem Jahr geht es darum, Nordhausen zu entdecken.

Bei einer Stadtführung lernen die Teilnehmer des Projekts „Total digital“ die Nordhäuser Geschichte kennen. Welche Gebäude gibt es? Und wann wurden diese gebaut? Außerdem steht die Frage, wie wir in Zukunft in unserer Stadt leben wollen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle.

Alle Teilnehmer dürfen selbst aktiv werden, Ideen einbringen, Entwürfe kreieren und Modelle bauen. Mit Minecraft können zum Schluss alle ihre Idealstadt selbst gestalten. Angeleitet und unterstützt werden die Kinder von einer Fachkraft und von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Inklusive sind ein Mittagessen und Getränke.

Die Stadtbibliothek sucht für das Ferienprojekt insgesamt 15 Kinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Wer Interesse hat, der sollte sich den 27. Januar vormerken. Ab 17 Uhr wird die Ferienwoche vorgestellt, werden alle Fragen zum Ablauf und zum Inhalt beantwortet. Anmeldungen müssen erfolgen: telefonisch unter 03631 / 69 62 67 oder per E-Mail an bibliothek@nordhausen.de.